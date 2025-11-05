Quarta, 05 de Novembro de 2025
Errata - Prêmio EGG 2025 Escolas está recebendo inscrições

A premiação, em sua 6ª edição, tem como objetivo reconhecer e premiar iniciativas generosas e solidárias envolvendo escolas de todo o país. O prazo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/11/2025 às 10h18
Acervo EGG

A matéria anteriormente divulgada continha um equívoco em dois trechos: no resumo e no destaque "Qual o prazo de inscrição?". A informação foi retificada para o correto prazo final: 5 de dezembro de 2025, conforme regulamento. A imagem também foi substituída pela versão atualizada. Segue a versão corrigida:

A plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) está com inscrições abertas para escolas de todo o país que queiram concorrer ao Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2025 Escolas. A premiação tem como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas implementadas durante o ano letivo de 2025, promovendo os sete princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG), gerando integração entre professores, alunos e suas famílias, e a comunidade onde as escolas estão inseridas com foco em transformação social na prática.

De acordo com os professores das escolas vencedoras, o Prêmio EGG Escolas é uma boa oportunidade de reconhecimento e visibilidade para toda a comunidade escolar. Nas palavras de Fernando Menegat, da EF Padre João Schiavo, "registrar e tornar pública nossa prática pedagógica é de extrema importância para valorizar o trabalho realizado nas escolas. Independentemente do resultado, o processo de construção do material a ser produzido para o Prêmio EGG Escolas valoriza estudantes, comunidades escolares e todos os envolvidos nos respectivos projetos". Poliana Genovali Seleio Lirussi, da E.E. Prof. Domingos Cambiaghi reforça esta percepção: "participar valoriza o professor, o aluno e a escola como um todo. Logo, é um ganho coletivo: mostra aos alunos que o que eles fazem com dedicação pode ser valorizado. E ensina que ser empático, gentil e solidário sempre será a melhor escolha".

Já na visão de Mylena Cavalcanti, do Centro Educacional Inovação, "esse reconhecimento por algo bem-feito tem como base uma metodologia bem fundamentada, a dos 7PEGG. Desde a aplicação em nossa escola, com ativações mensais, reduzimos significativamente os índices de bullying e de preconceito em geral. Indico a participação das escolas não só na premiação, mas também no uso da plataforma e de suas atividades".

Quem pode se inscrever? Todas as instituições de ensino público e privado: do Ensino Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Médio Técnico, e Instituições de Educação de Jovens e Adultos (EJA) devidamente registradas e habilitadas pela Secretaria de Educação da Unidade Federativa pertencente ou pelo Ministério da Educação (MEC) que tenham desenvolvido e realizado iniciativas conforme o regulamento podem se inscrever gratuitamente.

A edição anterior, em 2024, recebeu mais de 6.500 acessos à plataforma de inscrições. A distribuição regional foi equilibrada, com Sudeste e Centro-Oeste representando 31,25% das inscrições cada, seguidos por Norte (14,58%), Nordeste (12,5%) e Sul (10,42%).

Que tipo de projeto pode ser inscrito? São elegíveis para o Prêmio EGG Escolas projetos de educação e conscientização social; projetos de arrecadação de bens duráveis e não duráveis, recursos financeiros ou crowdfunding; projetos de voluntariado; projetos de sustentabilidade; projetos de inclusão e diversidade; e projetos de mobilização e engajamento. Não há limite de inscrições de projetos por escola, desde que sejam considerados diferentes pelos jurados.

Qual é a premiação? As três escolas vencedoras receberão o troféu Educação para Gentileza e Generosidade Escolas 2025, além de certificado. Serão homenageadas também as sete escolas que se destacarem em cada um dos sete princípios EGG, com certificado.

Qual o prazo de inscrição? As escolas interessadas têm até 5 de dezembro de 2025 para realizar a sua inscrição, e todas as informações e recomendações estão no site.

Quem já venceu o Prêmio?A lista de escolas vencedoras nas cinco edições anteriores tem representantes de todo o Brasil. Na edição de 2024, em primeiro lugar ficou a E.E. Prof. Domingos Cambiaghi (Franco da Rocha, SP), em segundo, o Centro Educacional Inovação (Pombos, PE), e em terceiro, a EMEF Padre João Schiavo (Caxias do Sul, RS). Já nos destaque nos sete princípios: Gentileza: CEMEJA Professor Samuel Isaac Benchimol (Manaus/AM), Generosidade: Espaço de Educação Infantil Chácara do Céu (RJ), Solidariedade: Colégio Cruzeiro (RJ), Sustentabilidade: EEEMTI Marechal Rondon (RO), Diversidade: CEI Pastor Nirton dos Santos (Blumenau/SC), Respeito: Colégio Madre Imilda (Caxias do Sul/RS), Cidadania: CEAP (São Paulo/SP).

Sobre a Educação para Gentileza e Generosidade Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece gratuitamente soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos sete princípios da educação para gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania (7PEGG). Para as escolas, metodologia com 27 planos de aula adequados à BNCC, o Curso 7PEGG para professores e o Prêmio EGG Escolas, já na 6ª Edição. Para as famílias, aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Para jovens lideranças sociais, eventos, formações e oportunidades de conexão e visibilidade com o programa Gentileza e Generosidade: O Poder dos Jovens. Para a sociedade, estudos e pesquisas inéditos, além da Semana Nacional EGG, de 1º a 7 de outubro. Para as empresas, dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos, além de manuais, testes e indicadores de performance. Entre os apoiadores estão Infinis, Movimento Bem Maior, Instituto Phi, Morena Agro e Caruana Financeira.

