Presidente do Banco Central abre o Fórum de Equidade Racial

Evento reúne autoridades, executivos e especialistas para discutir diversidade, sustentabilidade e governança inclusiva, e apresenta a sexta edição...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/11/2025 às 09h43
Presidente do Banco Central abre o Fórum de Equidade Racial
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, será o responsável pela abertura oficial do Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial, nos dias 17 e 18 de novembro, na sede da FIESP, em São Paulo. A presença de Galípolo, figura central na política econômica nacional, sublinha a relevância da agenda de diversidade, sustentabilidade e governança inclusiva para o setor financeiro e a economia do país.

Reconhecido como um dos principais espaços de debate sobre a temática no Brasil, o Fórum se consolidou como um ponto de encontro estratégico entre líderes empresariais, autoridades e especialistas. A participação do chefe do Banco Central eleva o patamar do debate, sinalizando que a equidade racial é vista como um pilar essencial para a economia e o desenvolvimento sustentável do ambiente corporativo.

A importância da equidade como fator de governançaA relevância do Fórum reside em sua capacidade de transpor o debate sobre diversidade do plano social para o estratégico e econômico. Promovido pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, o evento atrai gigantes corporativos como Carrefour (apresentação), Bradesco, Coca-Cola, Vivo, Febraban e Banco do Brasil (patrocínio), demonstrando um engajamento multissetorial com a causa.

Para Raphael Vicente, diretor-geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, o evento simboliza a maturidade do movimento empresarial: "O avanço da equidade racial exige compromisso, dados e continuidade. O Fórum é um espaço de convergência para líderes que compreendem que a diversidade não é apenas um valor, mas um diferencial competitivo e de governança".Índice revela avanços e desafios da inclusão racial

Um dos momentos cruciais do evento será a apresentação da sexta edição do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE), desenvolvido pela Iniciativa em parceria com o Instituto Data Zumbi. O estudo, que serve como termômetro e ferramenta de gestão, alcançou em 2025 um recorde de 88 empresas participantes, quase o dobro da edição anterior.

  • Expansão e credibilidade: segundo Rafael Oliveira, pesquisador da Iniciativa, a expansão "reforça a credibilidade e a precisão do retrato da equidade racial no mercado de trabalho".
  • Liderança negra em foco: os resultados de 2024 já haviam indicado progressos, com a ocupação de cargos no conselho de administração e na alta liderança por mulheres negras chegando a 3,8%, um aumento de um ponto e meio em relação ao ano anterior.

Programação detalhada foca em estratégia, ESG e governançaA programação do Fórum, dividida em sete painéis temáticos, traz uma perspectiva de ESG (Ambiental, Social e Governança) aprofundada, conectando a pauta racial a áreas críticas de negócios.

  • Temas Estratégicos: serão abordados tópicos como a "Transformação em contratações de fornecedores", o papel do "RH como motor da estratégia" e o impacto da equidade na cadeia de valor.
  • Governança e Clima: destaques para o painel "Governança inclusiva na COP30 e o atraso das normas e práticas de governança corporativa no Brasil", que insere a inclusão na agenda climática global.
  • Reconhecimentos: haverá ainda a premiação dos destaques no Índice de Equidade Racial 2025 e o reconhecimento aos escritórios de advocacia com melhores práticas de diversidade (no dia 18/11).

O Fórum, com o apoio de entidades como Fórum LGBTI+, Movimento Mulher 360, Câmara de Comércio do Canadá, Best In Black e Abrapp, reforça a importância do diálogo intersetorial para a construção de um ambiente de negócios mais justo e representativo.

Mais informações: https://iniciativaempresarial.com.br

DENGUE
