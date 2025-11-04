Amil é reconhecida pelo TJSP como Empresa Amiga da Justiça

A Amil recebeu o selo Empresa Amiga da Justiça, concedido pelo TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) no mês de outubro. A certificação reconhece organizações que contribuem para difundir a cultura de paz por meio da conciliação, mediação e outros métodos alternativos de resolução de conflitos, reduzindo o volume de ações judiciais e fortalecendo o diálogo entre empresas e cidadãos.

O reconhecimento destaca o compromisso da operadora em buscar soluções ágeis e equilibradas nas relações com seus beneficiários, promovendo acordos diretos e sustentáveis. “O trabalho de conciliação é uma das formas mais eficazes de aproximar empresas e cidadãos. Receber novamente o selo do Tribunal de Justiça de São Paulo é motivo de orgulho e reforça que estamos no caminho certo para construir relações baseadas em confiança e entendimento”, afirma Fabian Rocha, vice-presidente Jurídico e de Compliance do Grupo Amil.

A Amil conquistou esse selo pela primeira vez em 2017 e, desde então, mantém práticas permanentes de mediação e diálogo em todo o país. A operadora também foi reconhecida por outros tribunais, como o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) e o TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), além de ter recebido menção honrosa do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) no “Prêmio Conciliar é Legal”.



Em São Paulo, por exemplo, a Amil participou, até o dia 24 de outubro, da Semana Nacional da Conciliação, com o objetivo de realizar cerca de 100 audiências online e obter o encerramento de 50% dos processos pela via da conciliação.