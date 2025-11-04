Terça, 04 de Novembro de 2025
Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região

República Dominicana anunciou evento para 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 18h29

O governo da República Dominicana adiou a realização da Cúpula das Américas para 2026 . O evento estava previsto para ocorrer em dezembro deste ano.

Em comunicado, divulgado nesta segunda-feira (3), o país diz que o adiamento ocorre em razão "das profundas divisões que atualmente dificultam o diálogo produtivo nas Américas".

"Após uma análise cuidadosa da situação na região, o Governo Dominicano decidiu adiar a Décima Cúpula das Américas para o próximo ano", informa.

Segundo a nota, a decisão foi tomada "em comum acordo com nossos parceiros mais próximos, incluindo os Estados Unidos, idealizador original deste fórum, e outros países importantes" . "Também consultamos representantes das principais instituições internacionais envolvidas na organização da Cúpula, como o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", acrescenta.

O anúncio ocorre no momento em que os Estados Unidos têm aumentado o número de tropas militares no Caribe e com ataques a embarcações que, segundo o governo de Donald Trump, tinham carregamentos de drogas.

Em setembro, a República Dominicana havia anunciado que não iria convidar Cuba, Nicarágua e Venezuela para a cúpula, pois esses países "por diversas razões, haviam decidido não fazer parte da OEA e tampouco participaram da edição passada" e "dadas as circunstâncias hemisféricas, isso favorece uma maior participação e garante o desenvolvimento do fórum".

A Cúpula das Américas é um fórum de diálogo político de alto nível, que reúne chefes de Estado e de Governo dos países do continente americano. A primeira foi realizada em Miami, em 1994. A última edição ocorreu em Los Angeles, em junho de 2022.

O Ministério das Relações Exteriores dominicano não informou nova data da cúpula em 2026.

