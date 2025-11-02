Domingo, 02 de Novembro de 2025
Ataque a trem em Cambridge deixa nove pessoas em estado grave

Polícia ainda investiga causas do crime

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/11/2025 às 13h36

Várias pessoas foram esfaqueadas na noite de sábado (1º), num trem em Cambridge, no Reino Unido. Ficaram feridos dez passageiros, sendo que nove foram hospitalizados em estado grave. A polícia deteve dois suspeitos, ambos britânicos, e investiga as circunstâncias do ataque. Não há, contudo, indícios de que tenha sido um atentado terrorista.

"Dez pessoas foram levadas ao hospital, sendo que nove delas sofreram ferimentos graves", disse o comunicado da Polícia de Transportes Britânica. Acrescentou que “este incidente foi declarado grave e a Polícia Antiterrorista apoia a nossa investigação, enquanto trabalhamos para estabelecer todas as circunstâncias e motivações do incidente”.

Numa entrevista neste domingo (2) a Polícia de Transporte Britânica anunciou de que não há indícios de que se trate de um ataque terrorista. As autoridades consideram que ainda é cedo, apesar disso, para determinar as causas do incidente.

As autoridades indicam também que há dois detidos sob suspeita de homicídio. Eles são britânicos.

Causas

As causas das agressões ainda estão sendo investigadas, num trabalho que conta com a participação da Polícia Contraterrorista, mas o ministro da Defesa, John Healey, disse que tudo indica que foi um incidente isolado.

O primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, reagiu e considerou o ataque "profundamente preocupante".

O comboio de alta velocidade tinha como destino Londres e o alerta foi dado pelos passageiros. Quem testemunhou o ataque descreve cenas de pânico e confusão.

A polícia e os serviços de emergência foram mobilizados para a estação de Huntingdon, na região de Cambrigde, onde o comboio parou.

A Polícia de Transportes Britânica disse que "várias pessoas" foram esfaqueadas no comboio de Doncaster para Londres King's Cross, quando este se dirigia para Huntingdon. Ela não forneceu um motivo para o ataque. Duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros ao norte de Londres. Os nomes dos detidos ainda não foram anunciados.

