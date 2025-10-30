Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova urgência para oito propostas; acompanhe

O projeto que muda as atribuições o Departamento de Polícia Legislativa é um dos que ganhou regime de urgência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/10/2025 às 14h03
Câmara aprova urgência para oito propostas; acompanhe
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (30) o regime de urgência para oito propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Confira as propostas que passam a tramitar com urgência:

  • Projeto de Resolução (PRC) 77/25, da Mesa Diretora, que altera as atribuições do Departamento de Polícia Legislativa;
  • Projeto de Lei Complementar (PLP) 125/22, do Senado, que institui o Código de Defesa do Contribuinte com regras para combater o devedor contumaz;
  • Projeto de Lei (PL) 399/25 , do deputado Flávio Nogueira (PT-PI), que altera a legislação sobre qualidade de combustíveis no país para reforçar os mecanismos de penalização das infrações e fiscalização do setor;
  • PL 1923/24 , do deputado Julio Lopes (PP-RJ), que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis (ONSC) para monitorar em tempo real estoques e movimentação de combustíveis no Brasil;
  • PL 974/24, do deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE) e outros 13 parlamentares, que inclui bolsistas de mestrado e doutorado como contribuintes individuais, com direito a licenças paternidade ou maternidade;
  • PLP 109/25, do deputado Alceu Moreira (MDB-RS) e outros quatro parlamentares, que regulamenta o acesso da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a notas fiscais eletrônicas dos agentes regulados;
  • PL 1869/25, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que institui o Programa Nacional de Proteção ao Cuidador (Seguro Cuidador), para assegurar tempo de contribuição previdenciária ao cuidador familiar de pessoa com deficiência com necessidade de apoio contínuo;
  • PL 7351/06, do ex-deputado Bernardo Ariston, que tipifica o crime de resistência qualificada - a violência ou ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, munição ou explosivo, contra servidor público competente para executar um ato legal.

Assista ao vivo

Mais informações a seguir

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 minutos

COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática

Em audiência na Comissão da Amazônia, estudantes apresentaram projetos locais e pediram que suas experiências fossem usadas para construir política...

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 57 minutos

Comissão aprova projeto que permite a ex-cônjuges manter plano de saúde após separação

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Depositphotos
Câmara Há 1 hora

Comissão debate uso de nova tecnologia para a promoção da saúde

Tecnologia REAC, como é conhecida, promove o ‘despertar’ da autorregulação do organismo

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova tempo extra para pessoa com autismo em provas de concurso

Proposta segue em análise na Câmara

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto que amplia licença-paternidade para até 30 dias pode ser votado na próxima semana

Relator apresentou parecer ao Colégio de Líderes nesta quinta-feira

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.1 km/h Vento
78% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS
Senado Federal Há 6 minutos

CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
Política Há 6 minutos

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado
Estradas Há 6 minutos

Eduardo Leite entrega pavimentação da ERS-430 entre Tapejara e Charrua
Senado Federal Há 6 minutos

Debatedores questionam na CE projeto que proíbe alterar textos da Bíblia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,49%
Euro
R$ 6,22 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 614,143,08 -3,51%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias