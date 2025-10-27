Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na madrugada desta segunda-feira (27) estar "convencido" de que em poucos dias haverá um acordo definitivo entre Estados Unidos e Brasil sobre o tema da taxação

"Estou convencido de que, em poucos dias, teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida siga boa e alegre do jeito que dizia o Gonzaguinha na sua música", afirmou o presidente em coletiva de imprensa em Kuala Lumpur, na Malásia.

O presidente disse estar muito otimista com a reunião ocorrida com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e afirmou ter entregado um documento com temas que pretende abordar nas negociações.

"Eu estou muito otimista com a reunião de ontem e acho que nós vamos encontrar uma solução para o tarifaço. Não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho, do meu lado, a verdade mais verdadeira do mundo: os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil", destacou.

Perguntado por jornalista estrangeiro se Trump fez alguma promessa ao Brasil, Lula brincou dizendo que não é santo para receber promessas. "Pra mim, o que ele tem que fazer é compromisso. E o compromisso que ele fez é que ele pretende fazer um acordo de muita boa qualidade com o Brasil."