Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

A empresários, Lula diz que mundo não aceita "nova Guerra Fria

Declaração foi feita durante uma reunião com empresários na Malásia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/10/2025 às 10h16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (26) que o mundo não aceita mais uma “nova Guerra Fria”. A declaração de Lula foi feita durante uma reunião com empresários em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Ao defender o comércio e investimentos estrangeiros nos dois países, Lula disse que Brasil quer estar do lado de todos que querem fazem negócios.

"A Asean é um parceiro muito importante e tende a ser muito mais importante, porque o mundo de hoje não aceita mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ficar disputando, como se disputou, a partir da Segunda Guerra Mundial, o que era do lado da Rússia, o que era do lado dos Estados Unidos. A gente não quer uma nova disputa do lado dos Estados Unidos, do lado da China. A gente quer estar do lado da China, dos Estados Unidos, da Malásia, da Indonésia, de todos os países do mundo que queiram fazer negócio conosco”, afirmou.

O presidente também defendeu a integração do Brasil com a América do Sul e disse que, desde seu primeiro mandato, em 2003, busca a ampliação de parcerias internacionais.

"Durante muito tempo, o Brasil esteve isolado na América do Sul. O Brasil olhava para a Europa e os Estados Unidos, e nós resolvemos tomar a decisão de que era preciso fazer o Brasil ter uma importância maior na geopolítica econômica e comercial”, completou.

Mais cedo, Lula se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e pediu a revogação do tarifaço norte-americano contra as exportações brasileiras.

A primeira reunião de negociação entre as diplomacias brasileira e norte-americana será realizada ainda neste domingo na Malásia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 2 horas

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil

Em tom otimista, presidente disse que espera um acordo de qualidade
Internacional Há 14 horas

Trump registra encontro com Lula em sua rede social

E diz que os dois presidentes estão preparados para bons acordos

 © CanalGov/Reprodução
Internacional Há 19 horas

Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira

Lula pediu suspensão imediata das tarifas enquanto países negociam
Internacional Há 20 horas

Lula propôs ser interlocutor entre EUA e Venezuela, diz chanceler

Mais cedo, Lula e Trump se reuniram em Kuala Lumpur, na Malásia
Internacional Há 20 horas

Nas redes sociais, Lula comenta "ótima reunião" com Trump na Malásia

Lula disse que discutiu de “forma franca e construtiva” a agenda comer

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 23°
17° Sensação
0.39 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Internacional Há 2 horas

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil
Educação Há 8 horas

PND 2025: questão discursiva aborda idadismo como desafio social
Economia Há 9 horas

Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas
Esportes Há 9 horas

Botafogo fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Santos no Rio
Direitos Humanos Há 9 horas

Calçadão em SP homenageia personalidades que lutaram pela democracia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 661,342,46 +4,39%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias