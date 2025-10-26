Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nas redes sociais, Lula comenta "ótima reunião" com Trump na Malásia

Lula disse que discutiu de “forma franca e construtiva” a agenda comer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/10/2025 às 08h02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (26) que teve uma “ótima reunião” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais cedo, os presidentes se encontraram em Kuala Lumpur, na Malásia, durante 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Pelas redes sociais, Lula disse que discutiu de “forma franca e construtiva” a agenda comercial entre os dois países e acertou que as diplomacias do Brasil e dos Estados Unidos vão avançar nas negociações para suspender o tarifaço contra as exportações e as sanções contra autoridades brasileiras.

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras”, disse Lula.

Na parte aberta da reunião, que contou com cobertura de imprensa, Lula disse a Trump que não há razão para desavenças com os Estados Unidos .

Em julho deste ano, Trump anunciou uma tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 2 horas

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil

Em tom otimista, presidente disse que espera um acordo de qualidade
Internacional Há 14 horas

Trump registra encontro com Lula em sua rede social

E diz que os dois presidentes estão preparados para bons acordos
Internacional Há 18 horas

A empresários, Lula diz que mundo não aceita "nova Guerra Fria

Declaração foi feita durante uma reunião com empresários na Malásia

 © CanalGov/Reprodução
Internacional Há 19 horas

Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira

Lula pediu suspensão imediata das tarifas enquanto países negociam
Internacional Há 20 horas

Lula propôs ser interlocutor entre EUA e Venezuela, diz chanceler

Mais cedo, Lula e Trump se reuniram em Kuala Lumpur, na Malásia

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 23°
17° Sensação
0.39 km/h Vento
99% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Internacional Há 2 horas

Lula: em poucos dias teremos uma solução definitiva entre EUA e Brasil
Educação Há 8 horas

PND 2025: questão discursiva aborda idadismo como desafio social
Economia Há 9 horas

Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas
Esportes Há 9 horas

Botafogo fica duas vezes à frente, mas cede empate ao Santos no Rio
Direitos Humanos Há 9 horas

Calçadão em SP homenageia personalidades que lutaram pela democracia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 661,342,46 +4,39%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias