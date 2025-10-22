Restaurantes in loco podem elevar produtividade nas empresas

A alimentação no ambiente de trabalho tem ganhado protagonismo nas estratégias empresariais voltadas ao bem-estar e à produtividade dos colaboradores. Em vez de oferecer vales ou terceirizar refeições, empresas optam por implantar restaurantes corporativos in loco, com estruturas que fornecem alimentação saudável, segura e personalizada durante o expediente.

A proposta, além de atender às necessidades nutricionais dos funcionários, pode se mostrar eficaz na melhoria de indicadores como engajamento, desempenho e clima organizacional.

Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Occupational and Environmental Medicine e compartilhada pela Forbes, maus hábitos de saúde entre colaboradores podem gerar perdas anuais de produtividade da ordem de US$ 530 bilhões para empregadores.

Outro estudo, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aponta que trabalhadores mal alimentados podem apresentar até 20% de queda no desempenho. Esses dados reforçam a importância de iniciativas que promovam uma alimentação equilibrada e acessível dentro das empresas.

De acordo com Felipe Lisboa, CEO do Grupo Pratica, empresa especializada na montagem e gestão de restaurantes in loco, entre os principais benefícios do modelo in loco estão a economia de até 30% nos custos operacionais, a redução de deslocamentos e atrasos, a previsibilidade de gastos com alimentação, o controle nutricional e a percepção de valor por parte dos colaboradores.

"Ao criar um ambiente preparado para a alimentação do funcionário, ele não precisa sair da empresa para almoçar, o que pode evitar atrasos e melhorar a gestão do tempo. Além disso, a empresa passa a ter mais controle sobre a qualidade e a segurança dos alimentos oferecidos", explica.

Lisboa ressalta que a alimentação equilibrada durante o expediente também contribui para a manutenção da energia ao longo do dia, reduzindo episódios de sonolência pós-almoço e favorecendo a concentração.

"Cardápios elaborados por nutricionistas podem diminuir picos glicêmicos e ainda ajudar na promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, evitando problemas de saúde e, consequentemente, afastamentos", afirma.

Especializado em soluções para ambientes corporativos, o Grupo Pratica atua com foco em alimentação saudável, consultoria operacional e serviços personalizados. Para oferecer o modelo, a empresa realiza um diagnóstico inicial a fim de entender o perfil e as necessidades de cada cliente, desenhando projetos sob medida que consideram porte, número de refeições, turnos, layout disponível e normas sanitárias.

A partir dessas informações, são definidos os recursos necessários, desde equipes e equipamentos até logística e planejamento nutricional. A consultoria busca garantir equilíbrio nutricional, padronização de processos e segurança alimentar.

"Já a gestão consciente conecta metas de saúde, custo e experiência, por meio de planejamento de compras, controle de desperdício, treinamentos de brigada, auditorias e melhoria contínua", completa Lisboa.

O CEO relata que clientes têm observado melhorias no clima organizacional, na retenção de talentos e também na reputação interna. Esses ganhos, segundo ele, se conectam a estratégias mais amplas de ESG e employer branding.

"A empresa possui um selo que certifica a aplicação de boas práticas ambientais, sociais e de governança. Além disso, focamos na redução de desperdícios, no uso de copos retornáveis, na valorização de fornecedores locais, em processos digitais e em ações de impacto real nas unidades que operamos", destaca.

Em um cenário onde o bem-estar dos colaboradores se torna cada vez mais central para a sustentabilidade dos negócios, iniciativas como essa tendem a ganhar espaço nas estratégias empresariais.

"A reputação é construída, especialmente, investindo em atração e retenção de talentos, estrutura e clima organizacional", conclui Lisboa.

Para saber mais, basta acessar: https://grupopratica.net.br/