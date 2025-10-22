Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Angra 3: obra parada gera custo anual de quase R$ 1 bilhão

Conclusão da usina nuclear foi tema de audiência pública na Alerj

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/10/2025 às 09h19
Angra 3: obra parada gera custo anual de quase R$ 1 bilhão
© Mauricio de Almeida/ TV Brasil

A retomada das obras da Usina Nuclear Angra 3, em Angra dos Reis, foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nessa terça-feira (21). As obras, com 60% concluídas, estão paradas há 10 anos e geram um gasto anual de cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Os debates giraram justamente sobre os impactos financeiros causados pela obra parada. A construção da Usina Angra 3, iniciada na década de 1980, está parada desde 2015 e ainda não há definição sobre sua conclusão. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), se não houver um encaminhamento sobre a conclusão de Angra 3, o custo total do empreendimento poderá superar em até R$ 43 bilhões o valor originalmente previsto de R$ 23 bilhões.

O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Jorge Felippe Neto (Avante), destacou a importância da retomada das obras para o desenvolvimento do estado.

“Angra 3 é fundamental para o nosso sonho de autonomia energética, capaz de gerar 1.405 megawatts e abastecer mais de 4,5 milhões de residências. No entanto, o governo federal vem adiando a conclusão do projeto, que já consumiu R$ 21 bilhões e ainda exige novos investimentos para ser finalizado”, afirmou.

Em seguida, o deputado Marcelo Dino (União) chamou atenção para o potencial de geração de empregos com a retomada das obras. “Hoje, Angra 3 gera cerca de 400 empregos, mas, se a obra for retomada, esse número pode chegar a 3.500 funcionários. Terminar essa usina representa um avanço econômico não apenas para Angra dos Reis, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil”, avaliou.

>>Saiba mais sobre o uso da energia nuclear no Brasil e no mundo

Custo

A representante da Associação de Trabalhadores da Nuclebrás Equipamentos Pesados, Flávia Azevedo criticou o desperdício financeiro com a obra parada. “A usina já tem 60% das obras civis concluídas e equipamentos adquiridos, mas o Brasil ainda gasta cerca de R$ 1 bilhão por ano apenas para manter o projeto parado, um valor que poderia ser gasto para gerar empregos, renda e desenvolvimento para a Costa Verde”, afirmou.

Gabriela Borsato, diretora da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), reforçou a necessidade da conclusão das obras, para que, com a operacionalidade da usina ela passe a gerar recursos.

“Acreditamos que uma das formas de resolver a questão energética é por meio da energia nuclear. A usina, uma vez concluída, terá o investimento amortecido em 20 anos e, depois desse tempo, a tarifa cai em até 75%. Outro ponto é o fator de capacidade: a energia nuclear hoje gera 90%, enquanto as renováveis ficam em torno de 40%. É uma energia firme e de base, disponível 24 horas”, explicou a diretora.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias
Economia Há 15 horas

Programa leva 2,5 milhões de inscritos no CadÚnico a se tornarem MEI

Mais da metade dos negócios foi iniciado após inclusão na base de dado

 © José Cruz/Agencia Brasil
Economia Há 16 horas

Setor mineral fatura mais de R$ 76 bilhões no 3º trimestre deste ano

Aumento de investimentos em terras raras é destaque do Ibram
Economia Há 16 horas

Pequenos negócios podem pedir devolução de tributos sobre exportações

Programa Acredita Exportação reembolsa até 3% do valor exportado

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF

Segundo ministro Haddad, títulos isentos não serão alterados

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
18° Sensação
4.73 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Deputado defende criação de programa nacional de transporte público gratuito; assista
Senado Federal Há 8 minutos

Flávio Arns defende suspensão de decreto do governo sobre educação de PcDs
Justiça Há 8 minutos

MP e Polícia Civil deflagram ação contra lavagem de dinheiro do PCC
Geral Há 8 minutos

EBC publica resultado da etapa de habilitação de Seleção TV Brasil
Trânsito Há 18 minutos

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Tiradentes do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,09%
Euro
R$ 6,25 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 618,604,13 -2,12%
Ibovespa
144,217,92 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias