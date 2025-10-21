Terça, 21 de Outubro de 2025
Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa

O governo do Estado anunciou, na segunda-feira (20/10), a realização de obras para a restauração do Palacete Santo Meneghetti, conhecido como Palac...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/10/2025 às 17h49
Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Secretário Loureiro (C) realizou anúncio diante de autoridades -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O governo do Estado anunciou, na segunda-feira (20/10), a realização de obras para a restauração do Palacete Santo Meneghetti, conhecido como Palacinho. A novidade foi apresentada pelo secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, em evento que contou com a presença de autoridades e a participação de jovens instrumentistas que estudam no local. As obras terão início em 12 de novembro e receberão investimento de R$ 1.448.824,60. O prazo estimado para conclusão é de cinco meses.

Atual sede da Escola de Música da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), o prédio localizado na Avenida Cristóvão Colombo, 300, no bairro Floresta, é uma das edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), em Porto Alegre.

As intervenções incluem substituição de pisos e forros deteriorados, tratamento e imunização de madeiramentos, revisão da laje, substituição da impermeabilização por manta asfáltica, aplicação de isolamento térmico em poliestireno expandido e assentamento de novo piso em basalto.

Também estão previstas recuperação dos guarda-corpos, reinstalação de forros de gesso e execução de acabamentos e pinturas finais, assegurando a preservação arquitetônica, estrutural e histórica do imóvel. Serão realizadas, ainda, restauração do terraço e manutenção no sistema de coleta pluvial, a qual apresenta problemas crônicos, com infiltrações que atingem elementos construtivos da edificação.

Anúncio com arte musical

A divulgação sobre o investimento ocorreu sob atmosfera festiva, com apresentações musicais de integrantes da Escola de Música. No saguão do prédio, os convidados prestigiaram peças executadas por um grupo de metais, os coros jovem e infantojuvenil e um trio de cordas.

Jovens músicos em apresentação na solenidade -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac
Jovens músicos em apresentação na solenidade -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac

Para o secretário da Cultura, trata-se de um investimento significativo. “Nós sabemos que os recursos nunca são fáceis. São sempre muito limitados. Quero registrar aqui a colaboração dos demais órgãos do governo. Imediatamente, nós recebemos o apoio das secretarias da Fazenda e do Planejamento, Governança e Gestão, conseguindo, então, a liberação da verba”, apontou Loureiro.

O presidente da Fospa, Gilberto Schwartsmann, destacou o permanente apoio da Secretaria da Cultura no enfrentamento aos desafios da instituição que preside. O diretor da Escola de Música, Rodrigo da Rocha, ressaltou que a preservação da sede é essencial para o trabalho de formação dos talentos locais.

Sobre o Palacinho

O palacete leva o nome do seu primeiro proprietário, pois construção teria sido encomendada ao engenheiro italiano Armando Boni pelo comerciante Santo Meneghetti, em 1926. A partir de 1954, o edifício passou a integrar o patrimônio estadual, servindo para diferentes propósitos ao longo dos anos, como sede do Departamento de Serviços Públicos, do Conselho de Cultura, da Secretaria de Planejamento, e também funcionou como gabinete do vice-governador do Estado, entre outros.

Palacinho está localizado na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Palacinho está localizado na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

Localizado na Avenida Cristóvão Colombo, à esquina com a Rua Santo Antônio, o prédio possui dois pavimentos, subsolo e terraço. Segundo o Iphae, a construção apresenta características basicamente neoclássicas e elementos mistos, que lhe conferem aparência eclética. Rica em ornamentos, frisos, vitrais e pinturas, a edificação teve seu valor arquitetônico e relevância cultural reconhecidos com o tombamento, em 1995.

Em 2017, o Palacinho foi cedido para uso da Escola de Música da Ospa. O local recebe alunos diariamente, de segundas a sextas-feiras, para aulas regulares de música, ensaios e apresentações musicais.

Sobre a Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a instituição denominada Conservatório Pablo Komlós cumpre função fundamental para o fomento cultural no Rio Grande do Sul. Promove formação musical gratuita, voltada para músicos de orquestra, oferecendo oportunidade de profissionalização na área. Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Ospa estudaram na instituição, bem como muitos músicos que atuam em outras orquestras ou nas mais diferentes áreas da música, no Brasil e no Exterior.

Atualmente, a escola atende em torno de 290 alunos. Todos os professores são instrumentistas da Ospa. Além disso, a instituição conta com uma orquestra de alunos avançados: a Ospa Jovem, regida por Arthur Barbosa, a Orquestra de Sopros, regida por Wilthon Matos, e um coro regido por Cosmas Grieneisen.


Texto: Ascom Ospa
Edição: Secom

