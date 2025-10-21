Câmara de Tenente Portela rejeita três vetos do Executivo e homenageia agentes de saúde

Os vereadores de Tenente Portela realizaram, nesta segunda-feira, 20, uma sessão ordinária marcada por votações de destaque.

Os veradores rejeitaram três vetos do Executivo a projetos de lei já aprovados, mantendo medidas de interesse público. Entre elas, o projeto que proíbe a entrega de cestas básicas a secretários municipais, o que busca mais transparência e equidade; a isenção de IPTU para famílias com filhos atípicos, e a divulgação obrigatória da lista de espera para exames médicos.

Um dos principais pontos foi a aprovação unânime de uma moção de aplausos aos Agentes Comunitários de Saúde, proposta pelas bancadas do PSDB e do Republicano, em reconhecimento ao trabalho essencial desses profissionais junto às famílias do município.

As decisões reforçam o comprometimento do Legislativo com a população, garantindo direitos, transparência e controle social sobre as ações do poder público.