Terça, 21 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a lançar editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou nesta segunda-feira (20/10), durante solenidade na Casa de Cultura Mario Qui...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/10/2025 às 00h12
Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a lançar editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc
Para o secretário da Cultura, o lançamento é resultado de um trabalho integrado entre Sedac, MinC, municípios e sociedade civil -Foto: Pedro Neves/Ascom Sedac

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou nesta segunda-feira (20/10), durante solenidade na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), os editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no Rio Grande do Sul. O lançamento é inédito no País. Sete editais já estão publicados na página do Pró-Cultura RS , com inscrições abertas até 20 de janeiro de 2026.

Serão destinados mais de R$ 55 milhões para o setor cultural gaúcho por meio de seis editais setoriais e dois transversais: Artes Cênicas; Artes Visuais; Culturas Populares; Memória e Patrimônio; Música; Livro, Leitura e Literatura; Cultura Viva; e RS Criativo, respectivamente. O edital da política Cultura Viva é o único ainda não publicado, com previsão para as próximas semanas.

Para o titular da Sedac, Eduardo Loureiro, o lançamento é resultado de um trabalho integrado que envolve a Sedac, o Ministério da Cultura (MinC), gestores municipais, conselhos e sociedade civil. "Queremos que o acesso à cultura aconteça da forma mais ampla possível. Considerando outros editais além da PNAB, como os da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e do Avançar Tchê, chegaremos neste ano a mais de R$ 180 milhões destinados ao fomento. É um investimento que expressa o compromisso da Sedac e do governo com a cultura", afirmou Loureiro.

Secretário da Cultura, Eduardo Loureiro (centro), e ministro substituto da Cultura, Márcio Tavares (à dir.), estiveram presentes -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac
Secretário da Cultura, Eduardo Loureiro (centro), e ministro substituto da Cultura, Márcio Tavares (à dir.), estiveram presentes -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac

Na oportunidade, o titular da Cultura, juntamente com o secretário-executivo e ministro substituto da Cultura, Márcio Tavares, assinou os termos de adesão ao Programa de Requalificação de Infraestrutura Cultural (InfraCultura) e ao Programa de Apoio a Ações Continuadas. As iniciativas foram pactuadas entre o MinC e a Sedac, e permitirão que os editais da PNAB direcionem valores para modernização de equipamentos culturais e fomento a ações continuadas.

Durante o evento realizado na manhã desta segunda-feira, Tavares reforçou a importância do Sistema Nacional de Cultura e lembrou que só é possível fazer o sistema funcionar porque existe uma política continuada que garante o financiamento e a responsabilização conjunta da gestão entre os entes da União, conformando um grande pacto federativo. Ele também mencionou a presença dos diversos integrantes do sistema, recordando que, noRio Grande do Sul, todos os municípios aderiram à PNAB.

"Para que possamos alcançar mais comunidades e garantir a efetivação do direito constitucional à cultura, precisamos consolidar essa política e hoje estamos conseguindo virar essa página. Aqui, no lançamento dos editais que a Sedac está fazendo, temos a efetivação desse processo", disse o secretário-executivo e ministro substituto da Cultura.

Recursos para economia criativa

A principal novidade para a execução do ciclo atual da PNAB no Estado é o edital transversal RS Criativo, voltado para fomentar a economia criativa, conforme antecipado pelo secretário Eduardo Loureiro em junho deste ano.

Por meio dessa iniciativa, a Sedac irá disponibilizar mais de R$ 15 milhões. Esse é o maior dentre os editais do Ciclo 2, atendendo diferentes linguagens artísticas e segmentos culturais, que poderão buscar financiamento para ações de pesquisa, formação e aquisição de equipamentos, entre outras finalidades.

O certame de economia criativa também apresenta a novidade de possibilitar ações de requalificação de infraestrutura, pública ou privada, por meio do InfraCultura. Nessa modalidade inédita, entidades culturais poderão, por exemplo, apresentar projetos de restauro e modernização de instalações. A previsão é aplicar até R$ 7 milhões.

Ações continuadas

Outra inovação será a possibilidade de fomentar atividades continuadas, mediante a apresentação de planos plurianuais. Dessa forma, festivais, espaços culturais e grupos artísticos podem pleitear investimento para dois anos de execução, por meio do Programa de Apoio a Ações Continuadas, iniciativa que segue a experiência bem sucedida implementada na Lei de Incentivo à Cultura gaúcha. A novidade se aplica para os editais de Artes Visuais, Artes Cênicas e Música.

O objetivo é garantir estabilidade e planejamento para os proponentes, algo que não existia, pois era necessário disputar os recursos anualmente, sem nenhuma garantia de continuidade dos projetos. A estimativa é conseguir aplicar mais de R$ 10 milhões neste programa, assegurando atividades fomentadas até 2028.

Sobre a PNAB no Estado

A PNAB tem como objetivo fomentar a cultura em todos os Estados e municípios do Brasil. Os recursos são destinados pela União e podem ser direcionados a editais de fomento ou realização de ações diretas pelos entes federativos.

A operacionalização dessa política é feita pelos entes do Sistema de Cultura, com os Estados e municípios elaborando seus planos de cultura e dialogando com representantes da sociedade civil, especialmente por meio dos conselhos.

No Rio Grande do Sul, o processo de construção do segundo ciclo iniciou em dezembro de 2024, por meio de audiência pública que contou com mais de 300 pessoas, e seguiu com consulta pública que recebeu 1515 contribuições em janeiro. A articulação do Sistema Estadual de Cultura deu sequência ao processo, comcaravanasque percorreram o Estado realizando encontros presenciais em 22 municípios ao longo do primeiro semestre deste ano.

A Sedac recebeu contribuições do Conselho Estadual de Cultura e buscou uma atuação complementar e pactuada com os municípios, especialmente a partir da Comissão Intergestores Bipartite . A partir desse diálogo e com base em evidências de outras ações do Departamento de Fomento, os técnicos da secretaria, contando com a participação dos institutos estaduais, buscaram as melhores alternativas para garantir uma atuação articulada e uma política pública que possa colaborar com o desenvolvimento dos setores da cultura no Estado.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 4 dias

Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernizaçã...

 Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 4 dias

Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), voltará a receber espetáculos após obras de modernização da sua estrutura. Iniciad...

 -
Cultura Há 5 dias

Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), anuncia as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025. O...

 (Foto: Juarez Zamberlan)
Festival de Cinema Há 2 semanas

Festival de Cinema de Três Passos divulga filmes e homenageados

Evento gratuito acontece de 4 a 8 de novembro e contará com mais de 80 filmes nacionais e internacionais em mostra competitiva.

 Com o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, Leite percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Cultura Há 3 semanas

Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro

O governador Eduardo Leite vistoriou, na quarta-feira (1º/10), as obras de restauração do Theatro São Pedro, ícone cultural do Rio Grande do Sul in...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
13° Sensação
2.54 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Domingo
° °
Últimas notícias
Saúde Há 5 minutos

Anvisa restringe venda de azeite, sal do himalaia e chá; confira
Educação Há 19 minutos

Liminar mantém presença de professores em salas de leitura de SP
Esportes Há 19 minutos

Rayan decide mais uma vez e Vasco derrota o Fluminense no Maracanã
Cultura Há 19 minutos

Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a lançar editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc
Vice-governador Há 19 minutos

Comitiva gaúcha inicia missão com visita a centros de pesquisa em irrigação nos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,03%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,569,02 -1,29%
Ibovespa
144,509,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6857 (20/10/25)
21
32
34
41
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3517 (20/10/25)
01
02
03
07
08
11
12
14
17
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias