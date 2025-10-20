Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saiba como vai funcionar o Reforma Casa Brasil, que será lançado hoje

Programa vai permitir financiamento para ampliação e reforma de casas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 16h15
Saiba como vai funcionar o Reforma Casa Brasil, que será lançado hoje
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O programa Reforma Casa Brasil, que será lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (20), vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país. A cerimônia de lançamento do programa será no Palácio do Planalto.

O prazo de pagamento é de até cinco anos (60 meses). O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação. O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

Segundo o governo, a política pública habitacional tem parceria com a Caixa. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

Como público-alvo do programa estão, por exemplo, casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.

O programa terá R$ 30 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para quem tem renda superior ao limite. Assim, o total de crédito é de R$ 40 bilhões.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cidades maiores

O Reforma Casa Brasil atende inicialmente moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes, ou que façam parte de arranjos populacionais com esse porte. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto.

As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias. Na faixa 1, os juros são de 1,17% para quem tem renda de até R$ 3,2 mi. Para quem ganha de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil, os juros ficam em 1,95%. Quem tem renda acima de R$ 9,6 mil, as regras são da Caixa com valores de financiamento a partir de R$ 30 mil e prazo de pagamento até 180 meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Lula chama América Latina de zona de paz e critica intervenções

“Podem causar danos maiores do que se quer evitar”, diz a embaixadores
Política Há 9 horas

CPMI do INSS ouve ex-dirigentes de associação e conselho nesta segunda

Parlamentares investigam descontos irregulares de aposentados

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 3 dias

Lula defende que “nenhum presidente” deve dar palpite sobre Venezuela

Estados Unidos confirmam autorização de ações da CIA contra Maduro
Política Há 4 dias

Lula instala conselho para tratar de minerais críticos e terras raras

Colegiado vai assessorar governo em estratégia para o setor
Política Há 5 dias

Câmara aprova suspensão de ação no STF contra Gustavo Gayer

Pedido foi apresentado pelo PL, partido do deputado

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
Educação Há 6 minutos

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026
Fazenda Há 6 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025
Câmara Há 6 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 632,354,67 +3,33%
Ibovespa
144,626,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias