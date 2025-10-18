Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Porto Digital reúne 475 empresas de tecnologia no centro de Recife

Centro histórico abriga desde pequenas startups a multinacionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/10/2025 às 11h56

Andar pelo centro histórico do Recife é ver casarões construídos no século 17 e descobrir que eles abrigam salas climatizadas com mobiliário moderno, tecnologia de ponta e equipes trabalhando com algoritmos de logística, segurança da informação, games, aplicações para inteligência artificial.

A região abriga um dos principais pólos de inovação tecnológica do país, o Porto Digital. São 475 empresas que geram mais de 21 mil postos de trabalho. De pequenas startups a gigantes multinacionais.

“Cinco dos dez maiores negócios de tecnologia de informação do mundo, do ponto de vista do volume de capital humano empregado, estão hoje no Porto Digital”, diz Silvio Meira, professor emérito da UFPE, que concebeu o Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife (CESAR), e foi um dos criadores do Porto Digital que completa 25 anos.

Gigantes como as multinacionais Accenture e Deloitte e as recém-chegadas NTT Data, japonesa, e a francesa Capgemini tem endereço no quadrilátero do tamanho de 42 campos de futebol, no centro da capital pernambucana.

O engenheiro elétrico Eduardo Peixoto lembra do destino de quem resolvia se embrenhar pelo campo tecnológico no final do século 20 em Pernambuco:

“Quando eu me formei não tinha nada. Então a fuga de talento era gigante. Eu mesmo cumpri o check list. Primeiro fui para São Paulo, depois Genebra”, diz.

Ele voltou para Recife em 2002, quando o projeto do Porto Digital estava começando a sair do papel.

“O objetivo era criar essa economia para reter e trazer de volta a galera que tinha fugido daqui, vazando para São Paulo, para China, Nova York, para onde quiser. Se tinha uma chance de dar certo eu tinha que ajudar”. Desde 2022, Peixoto està à frente do CESAR.

“Hoje já tem mais de 100 projetos de inovação, educação que a gente toca aqui, explica Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, enquanto caminha pelas ruas do centro de Recife, checando se está tudo certo para no festival de tecnologia da Porto Digital, o Rec’N’Play, que termina neste sábado (18).

“A gente tem aqui 4,5 mil alunos em três universidades. São cursos mais rápidos, com uma residência nas empresas, onde os alunos podem já se aproximar das demandas de mercado”, explica Lucena.

Em 2024, ele diz que a cidade de Recife formou 1,4 mil pessoas na área. “Para você ter uma ideia do que isso significa na tecnologia, São Paulo forma 2 mil”, compara.

“Cada uma dessas grandes empresas que chegam é também um grande formador de capital humano, uma grande escola. Uma empresa quando chega ela traz métodos, traz processos, traz métricas, traz técnicas, traz plataformas”, explica Silvio Meira. “Você tem um ciclo virtuoso de aprendizado que leva a uma construção coletiva de conhecimento que beneficia não só as pessoas mas também as empresas”, conclui.

Contrapartida

Mas para Peixoto, é preciso fazer alguns ajustes na política de estímulo às empresas do setor. Para se instalarem no quadrilátero de 30 hectares na região de Recife Antigo, as empresas recebem um incentivo fiscal. A prefeitura da cidade abre mão de 60% do ISS, o Imposto Sobre Serviço. Ao invés de uma alíquota de 5%, as empresas de tecnologia pagam 2%.

“Eles vêm e pegam os talentos que já tem aqui. Por que não tem uma pequena contrapartida? Pega um pedacinho, 0,5%, desse negócio e reinveste em educação?” questiona, Peixoto. “Até para poder manter o pool de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que vai beneficiar você [as empresas] também. Quase todo incentivo público para inovação, ele tem uma contrapartida. Então, eu acho que é isso que falta nessa política pública”, conclui.

Só em 2024, o faturamento das empresas embarcadas, como se diz no jargão do Porto Digital, foi de R$ 6,2 bilhões. Mesmo com a renúncia fiscal, o Porto Digital representa a terceira maior fonte de receita da capital pernambucana. A prefeitura de Recife não informou qual o valor da renúncia fiscal das empresas instaladas no Porto Digital.

Rec’N’Play

O Rec’n’Play começou na quarta-feira (15) e acontece na região do Porto Digital, no Recife Antigo, com atividades espalhadas em 83 espaços em 30 prédios, além de sete palcos e outros 37 estandes de rua, batizadas no evento como ativações. Ao todo são mais de 700 atividades, todas gratuitas.

A previsão é que o público do evento passe de 90 mil pessoas. O festival é realizado pela Ampla Comunicação, Porto Digital e Sebrae Pernambuco.

* A repórter viajou a convite do Porto Digital

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Economia Há 1 dia

Reforma jurídica impacta mercado segurador nacional

Especialista da Genebra Seguros explica como a nova legislação pode ampliar a segurança jurídica e a transparência nas relações entre seguradoras, ...

 Imagem de Freepik
Economia Há 1 dia

Seguro de responsabilidade civil ampara engenheiros

Modalidade oferece cobertura para indenizações e custos jurídicos. João Vitor Ferreira, especialista da Genebra Seguros, destaca que a apólice é um...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Número de trabalhadores por aplicativo cresce 25% e chega a 1,7 milhão

Transporte de passageiros concentra 58% dessas pessoas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas

Rendimento médio mensal foi de R$ 2.996 em 2024, revela IBGE

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

BNDES vai liberar R$ 12 bi para produtores rurais com perdas de safra

Instituição abriu protocolo para receber pedidos

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
3.61 km/h Vento
79% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Geral Há 38 minutos

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE
Esportes Há 57 minutos

Jéssica Ferreira conquista bronze no Mundial de triatlo paralímpico
Justiça Há 2 horas

STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal
Esportes Há 2 horas

Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas
Geral Há 2 horas

Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 613,761,19 -0,27%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias