Seguro de responsabilidade civil ampara engenheiros

Modalidade oferece cobertura para indenizações e custos jurídicos. João Vitor Ferreira, especialista da Genebra Seguros, destaca que a apólice é um...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 12h44
Imagem de Freepik

Segundo o Mini-Censo Confea 2024, realizado com 48 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), 88% dos respondentes são engenheiros, com destaque para a área civil, que reúne 42% das formações. O Confea é responsável pela fiscalização do exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências no país.

A amplitude das atividades da engenharia, que abrangem desde o planejamento de projetos até a execução de tarefas técnicas, exige qualificação especializada e observância à Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício da profissão no país e estabelece deveres e responsabilidades dos profissionais.

João Vitor Ferreira, especialista da Genebra Seguros, destaca que os engenheiros lidam diariamente com riscos que podem gerar grandes obrigações. “Erros de cálculo, falhas de projeto, problemas na execução ou omissões em laudos e vistorias são situações que podem resultar em danos materiais, corporais ou financeiros a terceiros”.

O profissional explica que a modalidade de seguro de responsabilidade civil voltada para profissionais da engenharia tem como objetivo proteger o engenheiro contra possíveis erros ou omissões no exercício da sua atividade e, nesses casos, atua como um instrumento de respaldo ao profissional.

“Em caso de reclamações de clientes ou terceiros, a apólice pode amparar tanto as indenizações quanto os custos com defesa jurídica, funcionando como um instrumento de gestão de risco que permite ao profissional desempenhar suas funções com mais segurança”, esclarece o especialista da Genebra Seguros.

Cobertura da apólice

As coberturas mais frequentes em um seguro de responsabilidade civil para engenheiros incluem indenizações por danos materiais e corporais a terceiros, custos de defesa em processos judiciais ou administrativos, falhas técnicas ou erros de projeto que gerem prejuízos financeiros.  

“Algumas apólices abrangem a possibilidade de retroatividade, cobrindo serviços realizados antes da contratação. Certas seguradoras também oferecem cobertura para multas aplicadas a terceiros e apoio de equipes especializadas em gerenciamento de crise, em situações mais complexas”, acrescenta o profissional.

Segundo o especialista, a modalidade oferece suporte financeiro e jurídico, evitando que o engenheiro arque sozinho com valores potencialmente elevados e preservando o patrimônio e a reputação do profissional. 

“A cobertura pode variar conforme a apólice, algumas protegem apenas a fase de projeto, outras incluem também a execução, mas no geral a seguradora auxilia na condução da defesa e no pagamento de eventuais indenizações”.

De acordo com Ferreira, após a contratação da apólice o segurado deve receber um documento detalhando o passo a passo de como acionar o seguro em caso de sinistro. “Em conjunto com o suporte especializado, esse material busca oferecer clareza sobre o processo, e segurança na hora de utilizar a cobertura”.

Para o profissional, ter um seguro de responsabilidade civil também demonstra compromisso com qualidade e segurança, agrega valor à imagem do engenheiro e pode ser um fator determinante na conquista de novos projetos. 

“A apólice é um diferencial competitivo, especialmente para engenheiros que atuam como prestadores de serviços para empresas maiores ou órgãos públicos, que já exigem a comprovação do seguro em muitos contratos”.

O especialista da Genebra afirma que a demanda por seguros de responsabilidade civil para engenheiros vem crescendo e que a tendência é que esse movimento continue nos próximos anos.

“O mercado de engenharia está cada vez mais exigente em relação à responsabilidade técnica e ao cumprimento de normas, o que aumenta a preocupação dos profissionais com proteção e credibilidade”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: genebraseguros.com.br/

