Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernização de sua estrutura. Iniciadas nesta quinta-feira (16/10), as intervenções serão realizadas com investimento aproximado de R$ 200 mil do governo do Estado, apoio da Associação de Amigos do Teatro de Arena e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O projeto prevê pintura, recuperação do piso e de estofados, substituição de portas e modernização da rede elétrica, incluindo a troca de instalações internas, fios, cabos, tomadas e quadros elétricos, além de novos equipamentos de iluminação cênica (mesa de luz e refletores). Considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas, o espaço foi inaugurado em 17 de outubro de 1967 e está fechado para espetáculos desde dezembro de 2023.

Em ato simbólico que marcou o início das obras, o secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, lembrou que o local, no alto do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico da capital, tornou-se símbolo de resistência e de valorização da arte e da liberdade cultural durante a ditadura militar. “Há 58 anos, esse espaço faz pulsar a cultura. Com as obras de modernização, vamos valorizar essa história, inaugurando um novo momento que permita que o Teatro de Arena, além de espaço de resistência, volte a ser um espaço de existência”, afirmou.

O diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), Caco Coelho, classificou a obra como um “gesto de atenção e cuidado” com o teatro. "Não se trata de uma obra estrutural, mas de uma adequação necessária para que o teatro volte a ter vida e a ser esse instrumento de comunicação com a sociedade, garantindo segurança para trabalhadores e plateia”, ressalta. O gestor projeta a reabertura do palco para 19 de dezembro, com a esqueteOs fuzis da senhora Carrar, de Bertolt Brecht, texto que já foi apresentado ao público no mesmo palco, na década de 1960.

Coelho também antecipou a previsão de programação para a retomada do Arena. “O objetivo é que os três segmentos representados pelo Instituto Estadual de Artes Cênicas – teatro, dança e circo – sempre estejam presentes, então vamos ter um espaço qualificado para atender às necessidades dos artistas e do público”, projeta. O diretor informou que o teatro requalificado deve integrar a programação dos projetos Porto Verão Alegre e Palco Giratório Sesc em 2026.