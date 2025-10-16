Sexta, 17 de Outubro de 2025
Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernizaçã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 18h08
Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernização de sua estrutura. Iniciadas nesta quinta-feira (16/10), as intervenções serão realizadas com investimento aproximado de R$ 200 mil do governo do Estado, apoio da Associação de Amigos do Teatro de Arena e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O projeto prevê pintura, recuperação do piso e de estofados, substituição de portas e modernização da rede elétrica, incluindo a troca de instalações internas, fios, cabos, tomadas e quadros elétricos, além de novos equipamentos de iluminação cênica (mesa de luz e refletores). Considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas, o espaço foi inaugurado em 17 de outubro de 1967 e está fechado para espetáculos desde dezembro de 2023.

Em ato simbólico que marcou o início das obras, o secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, lembrou que o local, no alto do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico da capital, tornou-se símbolo de resistência e de valorização da arte e da liberdade cultural durante a ditadura militar. “Há 58 anos, esse espaço faz pulsar a cultura. Com as obras de modernização, vamos valorizar essa história, inaugurando um novo momento que permita que o Teatro de Arena, além de espaço de resistência, volte a ser um espaço de existência”, afirmou.

O diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), Caco Coelho, classificou a obra como um “gesto de atenção e cuidado” com o teatro. "Não se trata de uma obra estrutural, mas de uma adequação necessária para que o teatro volte a ter vida e a ser esse instrumento de comunicação com a sociedade, garantindo segurança para trabalhadores e plateia”, ressalta. O gestor projeta a reabertura do palco para 19 de dezembro, com a esqueteOs fuzis da senhora Carrar, de Bertolt Brecht, texto que já foi apresentado ao público no mesmo palco, na década de 1960.

Coelho também antecipou a previsão de programação para a retomada do Arena. “O objetivo é que os três segmentos representados pelo Instituto Estadual de Artes Cênicas – teatro, dança e circo – sempre estejam presentes, então vamos ter um espaço qualificado para atender às necessidades dos artistas e do público”, projeta. O diretor informou que o teatro requalificado deve integrar a programação dos projetos Porto Verão Alegre e Palco Giratório Sesc em 2026.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

