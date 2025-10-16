Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), voltará a receber espetáculos após obras de modernização da sua estrutura. Iniciad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 17h49
Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), voltará a receber espetáculos após obras de modernização da sua estrutura. Iniciadas nesta quinta-feira (16/10), as intervenções serão realizadas com investimento aproximado de R$ 200 mil do governo do Estado, apoio da Associação de Amigos do Teatro de Arena e fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O projeto prevê pintura, recuperação do piso e de estofados, substituição de portas e modernização da rede elétrica, incluindo a troca de instalações internas, fios, cabos, tomadas e quadros elétricos, além de novos equipamentos de iluminação cênica (mesa de luz e refletores). Considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas, o espaço foi inaugurado em 17 de outubro de 1967 e está fechado para espetáculos desde dezembro de 2023.

Em ato simbólico que marcou o início das obras, o secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, lembrou que o local, no alto do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, tornou-se símbolo de resistência e de valorização da arte e da liberdade cultural durante a ditadura militar. “Há 58 anos, esse espaço faz pulsar a cultura. Com as obras de modernização, vamos valorizar essa história, inaugurando um novo momento que permita que o Teatro de Arena, além de espaço de resistência, volte a ser um espaço de existência”, afirmou.

O diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), Caco Coelho, classificou a obra como um “gesto de atenção e cuidado” com o teatro. Segundo ele, não se trata de uma obra estrutural, mas de “uma adequação necessária para que o teatro volte a ter vida e a ser esse instrumento de comunicação com a sociedade, garantindo segurança para trabalhadores e plateia”. O gestor projeta a reabertura do palco para 19 de dezembro, com a esquete “Os fuzis da senhora Carrar”, de Bertolt Brecht, texto que já foi apresentado ao público no mesmo palco, na década de 1960.

Coelho também antecipou a previsão de programação para a retomada do Arena. “O objetivo é que os três segmentos representados pelo Ieacen – teatro, dança e circo – sempre estejam presentes, então vamos ter um espaço qualificado para atender às necessidades dos artistas e do público”, projetou. O diretor informou que o teatro requalificado deve integrar a programação dos projetos Porto Verão Alegre e Palco Giratório Sesc em 2026.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 11 horas

Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre

O Teatro de Arena, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) localizada em Porto Alegre, voltará a receber espetáculos após obras de modernizaçã...

 -
Cultura Há 17 horas

Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), anuncia as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025. O...

 (Foto: Juarez Zamberlan)
Festival de Cinema Há 1 semana

Festival de Cinema de Três Passos divulga filmes e homenageados

Evento gratuito acontece de 4 a 8 de novembro e contará com mais de 80 filmes nacionais e internacionais em mostra competitiva.

 Com o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, Leite percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Cultura Há 2 semanas

Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro

O governador Eduardo Leite vistoriou, na quarta-feira (1º/10), as obras de restauração do Theatro São Pedro, ícone cultural do Rio Grande do Sul in...

 Participantes da inauguração destacaram importância histórica do edifício do século 19 -Foto: Ascom Sedac
Cultura Há 2 semanas

Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal

As obras de revitalização da histórica Casa Vidal, localizada em Taquara, foram inauguradas na terça-feira (30/9). Os trabalhos de restauro e moder...

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Economia Há 5 horas

Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
Acidente Rodovia Há 7 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,02%
Euro
R$ 6,37 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,076,06 -2,05%
Ibovespa
142,200,02 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias