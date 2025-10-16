Quinta, 16 de Outubro de 2025
Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), anuncia as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025. O...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 11h39
Instituto Estadual do Livro divulga obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025
-

A Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), anuncia as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2025. Os vencedores de cada categoria serão conhecidos em cerimônia a ser realizada em 13 de novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, na qual receberão troféu e premiação de R$ 5 mil. Além disso, o “Livro do Ano” ganhará um troféu e mais R$ 5 mil, totalizando R$ 10 mil.

As comissões de avaliação, compostas por professores, escritores e profissionais da área do livro, indicaram três títulos em cada um dos segmentos do concurso: Narrativa Longa, Narrativa Curta, Poesia, Infantil, Juvenil e Não Ficção. O IEL recebeu a inscrição de 381 obras, das quais 334 tiveram sua inscrição homologada. Mais detalhes sobre o Prêmio, regulamento e histórico do certame estão disponíveis no site do Instituto . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .

Organizado pelo IEL, o Prêmio Minuano de Literatura é realizado desde 2018. Tem como objetivo ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha, contribuindo para sua divulgação e para o incentivo à leitura e à produção escrita. Podem participar escritores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul com obras publicadas. Desde 2024, além de troféu, é conferida premiação em dinheiro aos vencedores. Em 2025, a soma das premiações em dinheiro atinge o valor de R$ 35 mil, contribuindo para fortalecer a cadeia produtiva do livro.

Lista dos finalistas

  • Categoria Narrativa Longa:
    Açougueira, de Marina Monteiro, Editora Claraboia;
    A mulher de dois esqueletos, de Julia Dantas, Editora Dublinense;
    Vera, de José Falero, Editora Todavia.
  • Categoria Narrativa Curta:
    Cidade abstrata, de Flávio Kiefer, Editora Libretos;
    Condições ideais de navegação para iniciantes, de Natalia Borges Polesso, Editora Cia. das Letras;
    Flora e fauna, de Luciana Brandão, Editora Libertinagem.
  • Categoria Poesia:
    A passageira, de Lorena Martins, Editora 7Letras;
    Kitnet de vidro, de Diuli de Castilhos, Editora Laranja Original;
    O mar enquanto, de Diego Lock Farina, Editora Contratempo.
  • Categoria Infantil:
    Deu a louca nas lendas, de Antônio Schimeneck, Anna Claudia Ramos e Rafa Antón, Editora Ciranda na Escola;
    Meu pai saiu para fazer barcos, de Pablo Morenno e Lumina Pirilampus, Editora Abacatte Editorial;
    Mundo robô, de Christian David, Alexandre Brito e Isabela Santos, Editora Ama Livros.
  • Categoria Juvenil:
    Até que o divórcio vos reúna, de Bruna Tessuto, Editora Metamorfose;
    6 estrelas e o mistério da dama fantasma, de Maristela Scheuer Deves, Editora Avec;
    Pólvora, de Rafael Marantes, Editora Libretos.
  • Categoria Não Ficção:
    A enchente de 24, de André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes, Editora BesouroBox;
    Da sempre tua, de Claudia Tajes e Diana Corso, Editora Arquipélago;
    O que não tem censura nem nunca terá, de Márcio Pinheiro, Editora L&PM.

Texto: Ascom IEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Juarez Zamberlan)
