Terça, 14 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula: nome para STF não será um amigo, mas quem cumpra a Constituição

Lula participa em Roma do Fórum Mundial da Alimentação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/10/2025 às 15h39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (13) que considerou precipitada a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso de anunciar antecipadamente sua aposentadoria.

“Imaginava que ele iria se afastar, mas que iria demorar um pouco mais”, disse.

Durante coletiva de imprensa em Roma, Lula foi questionado sobre o perfil do próximo ministro a assumir a cadeira no lugar de Barroso. Ele respondeu que não pretende indicar “um amigo”, mas uma pessoa que cumpra a Constituição brasileira.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

“Quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, mas quero uma pessoa que seja, antes de tudo, gabaritada para ser ministro da Suprema Corte”, afirmou.

“Não quero um amigo, quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É a única que eu quero. Foi assim com todos os ministros que indiquei até agora e vai continuar sendo assim. Quando chegar ao Brasil, vou conversar com muita gente do meu governo, vou tomar uma decisão e vou anunciar”, disse.

O presidente participou, em Roma, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 9 horas

Ex-presidente do INSS se nega a responder perguntas de relator da CPI

Alessandro Stefanutto conseguiu um habeas corpus do STF

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 12 horas

Festa da Padroeira reuniu mais de 494 mil pessoas em Aparecida

Dia mais movimentado foi o domingo, com mais de 150 mil fiéis
Política Há 13 horas

Moraes autoriza Bolsonaro a receber atendimento médico em casa

Ex-presidente apresentou agravamento nas crises de soluços

 Foto: Jalmir Steffenon
Diárias Há 14 horas

Vista Gaúcha tem o menor gasto legislativo da Região Celeiro e Tenente Portela é a segunda cidade que mais gasta com diárias

Os dados foram levantados nos portais de transparência e refletem o contraste entre a austeridade de alguns legislativos e os altos custos de outros.

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 16 horas

Em Roma, Lula defende que pobres sejam colocados no orçamento

Presidente participa do Fórum Mundial da Alimentação

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
11° Sensação
0.73 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
18h41 Pôr do sol
Quarta
26° 13°
Quinta
22° 17°
Sexta
26° 17°
Sábado
20° 14°
Domingo
21°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

CPMI vê falhas na atuação de Stefanutto; ex-presidente do INSS nega omissão
Geral Há 7 horas

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova regras para produção e comercialização de implante cirúrgico
Câmara Há 8 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova repassar incentivo financeiro a agentes de saúde
Geral Há 8 horas

Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,046,17 -3,44%
Ibovespa
141,783,36 pts 0.78%
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6851 (13/10/25)
13
18
32
42
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3511 (13/10/25)
02
03
05
06
07
08
09
12
13
14
15
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias