Vista Gaúcha tem o menor gasto legislativo da Região Celeiro e Tenente Portela é a segunda cidade que mais gasta com diárias

Entre janeiro e agosto de 2025, os Legislativos Municipais da Região Celeiro empenharam mais de R$ 2 milhões em diárias, locomoção e inscrições em cursos.

No entanto, Vista Gaúcha se destacou pela gestão mais econômica, registrando apenas R$ 14.260,00 em despesas totais — o menor valor entre os 21 municípios pesquisados. Em contrapartida, Redentora lidera o ranking dos que mais gastaram, com R$ 240.769,61, seguida por Tenente Portela, que aparece em segundo lugar com R$ 216.862,16.

Os dados foram levantados nos portais de transparência e refletem o contraste entre a austeridade de alguns legislativos e os altos custos de outros. Mesmo que todas as despesas estejam dentro da legalidade, especialistas alertam para a necessidade de equilíbrio e transparência na aplicação dos recursos públicos, sobretudo em regiões com orçamentos limitados e grande demanda por serviços essenciais.

Arte Observador Regional