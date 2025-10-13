Terça, 14 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula diz que fome não é problema econômico, mas político

Após participar do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (13) que a fome não é um...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/10/2025 às 14h50

Após participar do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (13) que a fome não é um problema econômico, mas um problema político.

“Se houver interesse político dos governantes do mundo inteiro, se encontrará um jeito de colocar o café da manhã, o almoço e a janta para o povo pobre do mundo inteiro”, destacou, durante coletiva de imprensa após o evento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

“Não tem explicação o mundo rico gastar US$ 2,7 trilhões em armamentos e, com apenas 12% disso, US$ 300 e poucos bilhões, a gente poderia dar comida a 763 milhões de seres humanos que passam fome.”

Para Lula, só será possível acabar com a fome no mudo “quando houver indignação da humanidade”. “Há muito tempo, se dizia que a gente não ia ter capacidade tecnológica de produzir alimento para acompanhar o crescimento da humanidade”.

“Hoje, nós produzimos quase duas vezes o alimento necessário. Não basta produzir, é preciso consumir, é preciso chegar até as pessoas. E fazer com que as pessoas recebam esse alimento. E é preciso ter renda.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao final da coletiva, o presidente voltou a classificar a fome como uma questão política e disse esperar discutir o tema em todos os fóruns mundiais dos quais participar.

“O mundo é desigual porque a economia, tal como ela é pensada, leva à um mundo desigual”.

“Podem gostar ou não gostar, mas, em todos os fóruns em que eu participar, os dirigentes políticos vão me ouvir falar da desigualdade racial, da desigualdade de comida, da desigualdade do salário, da desigualdade de tudo”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 13 horas

"Antes tarde do que nunca", diz Lula sobre fim do conflito em Gaza

Para presidente acordo pode ser definitivo entre Israel e grupo Hamas
Internacional Há 14 horas

Representantes de Israel e Palestina no Brasil comentam plano de paz

Todos os reféns sob poder do Hamas foram libertados nesta segunda

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 17 horas

Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação

Lula fez discurso em evento promovido pela FAO em Roma
Internacional Há 20 horas

Lula se reúne com papa Leão XIV, pela primeira vez, no Vaticano

Presidente convidou o papa para a COP30, em Belém

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China

Tebet e Padilha integram comitiva ao país asiático

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
11° Sensação
0.73 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
18h41 Pôr do sol
Quarta
26° 13°
Quinta
22° 17°
Sexta
26° 17°
Sábado
20° 14°
Domingo
21°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

CPMI vê falhas na atuação de Stefanutto; ex-presidente do INSS nega omissão
Geral Há 7 horas

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova regras para produção e comercialização de implante cirúrgico
Câmara Há 8 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova repassar incentivo financeiro a agentes de saúde
Geral Há 8 horas

Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,046,17 -3,44%
Ibovespa
141,783,36 pts 0.78%
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6851 (13/10/25)
13
18
32
42
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3511 (13/10/25)
02
03
05
06
07
08
09
12
13
14
15
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias