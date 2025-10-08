Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por desobediência

União Brasil e PP deixaram base do governo no mês passado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 15h39
Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por desobediência
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O PP e o União Brasil informaram nesta quarta-feira (8) que aplicaram punições aos ministros do Esporte, André Fufuca (imagem em destaque), e do Turismo, Celso Sabino, por desobediência à orientação partidária de entrega dos cargos.

Em nota divulgada hoje pelo presidente da legenda, Ciro Nogueira, o partido diz que Fufuca será afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido.

"A Direção Nacional do Progressistas realizará, ainda, intervenção no diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado" diz a nota.

A nota diz ainda que o partido "não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática".

Na segunda-feira (6), durante uma cerimônia de entrega de residências do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, no Maranhão, Fufuca sinalizou que pretende permanecer no cargo.

Em uma rede social, o ministro se posicionou , afirmando que sua fidelidade é, "primeiramente ao povo que confiou o seu voto" e que seguirá "lado a lado com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

"Minha fidelidade é, primeiramente ao povo que confiou o seu voto e me concedeu a honra do mandato. Neste sentido, seguirei contribuindo de forma construtiva e dedicada para a boa gestão e governabilidade do país, lado a lado com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva."

Fufuca disse ainda que o seu trabalho está acima de "quaisquer questões e disputas partidárias internas".

"A pauta do desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil está acima de quaisquer divergências", escreveu.

"Meu posicionamento continuará firme, seguindo focado na tarefa de entregar políticas públicas eficazes, mantendo a palavra e a postura de quem trabalha pelo bem comum. O trabalho não para", concluiu.

Turismo

Nesta quarta-feira, o União Brasil também anunciou o afastamento das atividades partidárias de Celso Sabino por 60 dias.

Titular da pasta de Turismo, Sabino ocupa funções na executiva nacional da legenda, bem como chefia o diretório da Pará. A nota diz ainda que o Diretório Estadual do Pará passará a ser conduzido por uma comissão provisória interventiva.

"A Executiva também decidiu pela suspensão cautelar do ministro Censo Sabino de suas atividades partidárias. Conforme o estatuto do partido, o caso será encaminhado ao Conselho de Ética, que terá 60 dias para se manifestar quanto ao mérito das representações."

"O União Brasil reafirma o compromisso com a transparência das suas decisões e o respeito à vontade dos seus filiados, atuando com responsabilidade para preservar a coerência com os seus princípio e valores", diz outro trecho do documento. A Agência Brasil tentou contato com o ministro, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Afastamento da base

A decisão anunciada nesta quarta-feira é um desdobramento da federação formada pelo Progressistas com o União Brasil.

No início de setembro, a recém-formada federação União Progressista, anunciou a saída da base do governo no Congresso Nacional.

Na ocasião, ficou determinado que todos os filiados com mandato que possuem algum cargo na administração federal deveriam renunciar a suas funções, incluindo os ministros de Estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Política Há 1 hora

Lewandowski: operações recentes são prenúncio da PEC da segurança

Ministro diz que forças locais não conseguem sozinhas combater o crime
Política Há 20 horas

Haddad: estudo do governo avalia tarifa zero no transporte público

Ministro diz que análise está sendo feita a pedido do presidente Lula

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Política Há 20 horas

Em Brasília, movimentos organizam agenda em defesa da tarifa zero

Entidades querem ser voz ativa em estudos propostos pelo governo
Política Há 21 horas

Câmara aprova colaboração entre órgãos para fiscalização de crimes

Deputados também aprovaram mudanças no Código Penal
Política Há 21 horas

Aprovado projeto para portabilidade de conta-salário entre bancos

Medida passou pelo Senado e agora será analisada por Lula

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
20° Sensação
2.31 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Fractal apresenta lacre eletrônico inteligente no ComexTech
Câmara Há 2 minutos

Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Senado Federal Há 2 minutos

Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Senado Federal Há 3 minutos

Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Senado Federal Há 3 minutos

Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,18%
Euro
R$ 6,22 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,465,15 +1,08%
Ibovespa
142,015,25 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias