Festival de Cinema de Três Passos divulga filmes e homenageados

Localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, Três Passos sedia anualmente o evento que virou referência da cidade e um dos maiores do Estado. A atração, que chega à sua sétima edição, anunciou os homenageados deste ano: a atriz Márcia Azevedo do Canto e o cineasta Jonatas Rubert. Também foram divulgados os mais de 80 filmes que integram as mostras competitivas e os programas fora de competição. O Festival de Cinema de Três Passos acontece de 4 a 8 de novembro de 2025. A programação completa está no site cinematrespassos.com.br

Com inscrições abertas em junho deste ano, foram recebidos mais de 430 filmes oriundos de 171 cidades de 25 estados brasileiros e Distrito Federal, e de cinco cidades de quatro países estrangeiros: Indonésia, EUA, Cuba e Portugal. Para os idealizadores do evento, o interesse dos cineastas “fortalece o propósito do festival – ser o depositário, o confidente das muitas histórias, dos sensíveis olhares, da diversidade de vozes e de visões de mundo, com o objetivo de não só preservar a memória, mas sobretudo perpetuá-la”.

Os curtas-metragens concorrem em 17 categorias, 16 avaliadas pelo Júri Oficial e uma pelo Júri Popular. Os vencedores receberão o Troféu Levy, obra do artesão três-passense Mauro Rückert. A honraria homenageia Alberto Abrahão Levy por sua determinação e perseverança na manutenção da atividade cinematográfica em Três Passos através do tradicional Cine Globo. Legado mantido por gerações de sua família, o cinema serve de sede para o evento.

O primeiro nome homenageado deste ano é o da atriz, diretora, escritora e educadora Márcia do Canto. O reconhecimento será entregue por sua contribuição para a cultura e colaboração solidária na realização dos propósitos do Festival. Márcia atua no cenário artístico-cultural há mais de 30 anos. Seus trabalhos incluem teatro (“Bailei na Curva”), cinema (“Deu pra Ti Anos 70”), televisão (“Histórias Curtas”) e literatura (“Acho Chato e Ponto”), além de inúmeros projetos pedagógicos.

Premiado no Festival de Cinema de Gramado este ano por seu trabalho no roteiro e direção do longa gaúcho “Uma em Mil” (junto com o irmão Tiago), Jonatas Rubert também receberá o troféu do festival. O motivo condiz com sua contribuição ao cinema e como educador em Três Passos, como professor nas oficinas do projeto Cidade Cinematográfica desde 2016. É montador de séries (“Dragon”), longas (“Memórias de Um Esclerosado”) e diretor de curtas premiados como “A Diferença Entre Mongóis e Mongolóides”.

A programação do 7º Festival de Cinema de Três Passos, com entrada franca, é composta também por debates, cerimônia de premiação e outras atividades. A curadoria das mostras competitivas de curtas é formada por Christian Jafas, Juarez P. Braga Zamberlan, Juliana Costa e Nelson Brauwers. A realização é do Movimento Pró-Arte, com apoio da Prefeitura Municipal de Três Passos e financiamento do IECINE, Pró-cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil União e Reconstrução.

Mostras competitivas de curtas 2025

Ficção

“Cine Baile” (2025), de Leticia Tonon (SP)

“Dandara” (2024), de Raquel Rosa (GO)

“Deixa” (2023), de Mariana Jaspe (RJ)

“La Hemi” (2024), de Ila Giroto e Estela Lapponi (SP)

“Mariana e Ludovina” (2024), de Lourival Andrade (RN)

“Memórias de Pelúcia” (2025), de Alexandre Estevanato (SP)

“O Jogo” (2025), de Chico Maximila e Alexandre Mattos Meireles (RS)

“O Pintor” (2025), de Victor Castilhos (RS)

“O Último Trem” (2025), de Boca Migotto (RS)

“Para Que Servem as Coisas” (2025), de Thais Fernandes e Tainah Dadda (RS)

“Resgate N°13” (2025), de Mike Ale (PR)

“Sol Maior” (2025), de Dinho Negryne (BA)

“Tapando Buracos” (2025), de Pally e Laura Fragoso (AL)

“Trapiche” (2025), de Tomás Walper Ruas e Thomas Machri (SC)

“Trapo” (2025), de João Chimendes (RS)

“Última Geração” (2025), de Matheus Amorim (GO)

Documentário

“Badlands: Um Parque Fictício” (2025), de Cristyelen Ambrozio (RS)

“Dois Nilos” (2024), de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro (RJ)

“Emerenciana” (2023), de Larissa Nepomuceno (PR)

“Insustentável: A Realidade Do Petróleo Na Amazônia” (2025), de André Borges e Fer Ligabue (DF)

“Mar De Dentro” (2024), de Lia Letícia (PE)

“Mascates De Sonhos” (2024), de Kristel Kardeal (SC)

“Nhemongarai” (2025), de Jorge Morinico e Hopi Chapman (RS)

“O Último Varredor” (2025), de Perseu Azul e Paulo Alipio (MT)

Animação

“Coisa De Preto” (2025), de Pâmela Peregrino (SE)

“Essa Vaga é Minha!” (2023), de Agê (SP)

“Fruto desse Chão” (2025), de Carlon Hardt (PR)

“No Início do Mundo” (2024), de Camilla Osório De Castro (SE)

“Pela Água, Sempre!” (2025), de Douglas De Magalhães e Juraci Júnior (AM)

“Popcorn and Ice Cream” (“Pipoca e Sorvete”) (2025), de Wlisses Alves (MG)

“Todas Essas que Eu Sou” (2024), de Giovana Affonso (SP)

“Zacimba Gaba: A Princesa de Cabinda” (2025), de Thiago Fernandes (MG)

Experimental

“Arroto” (2025), de Juraci Júnior (RO)

“Depois de Você” (2025), de Gustavo Marques (GO)

“Devaneios de um Ator Sem Memórias” (2024), de Thom Galiano (PE)

“Queer na Srebrnym Globie” (“Queer no Global Prateado”) (2025), de Petter Baiestorf (SC)

Estrangeiro

“Dentro, Fora Do Brasil” (2024), de Marina Schneider (Lisboa/Portugal)’

“Deseo y Esperanza” (“Desejo e Esperança”) (2024), de Humberto Epaminondas (San Pablo de Yao/Buey Arriba/Cuba)’

“Fear Not Fear Itself” (“Não tenha Medo do Medo em Si”) (2024), de Dawn Westlake (Califórnia/EUA)

“Pirates of Sepuluh Ribuan” (“Piratas de Sepuluh Ribuan”) (2024), de Muhammad Azhar (Riau/Indonesia)

Mostras Não Competitivas 2025

Ficção

“Açúcar” (2024), de Fahya Kury Cassins (SC) (Tema: Direitos Humanos)

“Baile de Miriti” (2024), de Emily Cristiane (PA)

“Notícias da Lua” (2025), de Sérgio Azevedo (SC)

“Rodinhas” (2025), de Guilherme Souza (RJ)

“Temos Pão Caseiro” (2025), de Val Rocha Pires (PR)

“Valentina” (2024), de Rochelle Silva (GO)

Documentário

“Entre Linhas e Lutas” (2024), de Bruna Souza (SP)

“Prazer, Mato do Júlio” (2025), de Romir Rodrigues e Ulisses Da Motta (RS)

“Teatro Cansa” (2025), de Jonatas Rubert (RS)

Animação

“Ária” (2024), de Arthur P. Motta (ES)

“Bicicleta Vermelha” (2024), de Rodolpho Pinotti (SP)

“Caramelo e Outros 500” (2024), de Eduarda Géa (RS)

“Homi do Saco” (2025), de Deborah Guatura de Paula (SP)

“Minha Cidade” (2025), de Mariana Ferraz e Rodrigo Graciosa (RJ)

“O Burrinho Jatobá” (2025), de Lucas Montes Silva (GO)

“O Mundo Por Carlitos” (2025), de Karine Itao Palos (SP)

“Os Defensores De Típota” (2024), de Caio Guerra (SP)

Experimental

“A Biblioteca de Jorge Furtado” (2025), de Glênio Póvoas e Luiz Alberto Cassol (RS)

Produções Escolares, Comunidade, #Cidade Cinematográfica

“A Última Lembrança” (2025), de Camila Fernanda Gallas (EEEB Tiradentes – Tiradentes do Sul/RS)

“Alma do Povo: Entre Mitos e Memórias” (2025), de Daniela Della Flora, Eniviani Rossoni de Moura, Luciane Marangon Della Flora e Mirian Portella Fleck (EEEB Feliciano Jorge Alberto – Redentora/RS)

“Assédio Familiar é Crime!” (2024), de Laura Rafaela Von Mühlen Bencke (EMEF Coroinha Daronchi – Três Passos/RS)

“Até que eu possa Lembrar” (2025), de Marlei dos Santos (Três Passos/RS)

“Crianças Pulando de Alegria” (2025), de Luís Felipe Kuenzel (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Divertindo-Se” (2025), de Raphaela Lais Dias (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Ela Não é uma Tartaruga” (2025), de Otávio Henrique Schmidt (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Enquanto Você Está Fora” (2025), de Luís Emanuel Silva dos Santos (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Entre Bambus” (2024), de Angeles Juliete da Rosa, Guilherme Felipe Grün, Kauana Nicoli Parode, Luíza da Veiga Lacerda e Luís Emanuel Silva dos Santos (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Loucuras da Paixão” (2025), de Isadora Torres (Frederico Westphalen/RS)

“Não Compre, Adote!” (2024), de Laura Rafaela Von Mühlen Bencke (Três Passos/RS) (D/TSA)

“Nunca julgue o que parece ser!” (2024), de Luiza Henicka (EMEF Coroinha Daronchi – Três Passos/RS)

“O Legado Do Cine Rock” (2024), de Tiago Reginaldo Zagonel (RS/Brasil)

“O Pequeno Príncipe” (2025), de Diones Daniel Schneider e Jane Teresinha Rader (EMEF Independência – Esperança do Sul/RS)”O Último Adeus” (2025), de Geovana Dobler Breunig (EEEB Tiradentes – Tiradentes do Sul/RS)

“O Último Capítulo” (2025), de Bianca Hennemann, Tainá Rohr e Ana Lara Zimmermann (EEEB Tiradentes – Tiradentes do Sul/RS)

“Os Farristas” (2025), de Grupo Coletivo (Três Passos/RS)

“Passageiros e Passageiras da Noite” (2025), de Marileia Gollo e Raniele Quevedo de Lima (RS)

“Possuída” (2024), de Luís Emanuel Silva dos Santos (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Salve O Povo, Salve A Banda” (2025), de Marlei dos Santos, Nelson Brauwers, Ivanio Dalagno e Juarez Braga Zamberlan (RS)

“Sequestro Relâmpago” (2025), de Miguel Antunes de Moura (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Sonho ou Pesadelo” (2024), de Yasmim Dorr (EMEF Wally Elisa Hartmann – Três Passos/RS)

“Tempestade, Minha Égua” (2025), de Arthur Splendor Kuntz (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Tormentos na Calmaria” (2024), de Edelci Maria Krügel (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Várias Vezes pelo mesmo Lugar” (2024), de Guilherme Felipe Grün (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)

“Xeque-Mate: Rei Morto” (2025), de Edelci Maria Krügel, José Carlos Bourscheidt e Yasmin da Rosa Leiria (EMEF 25 de Julho – Três Passos/RS)