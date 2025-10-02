Quinta, 02 de Outubro de 2025
Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro

O governador Eduardo Leite vistoriou, na quarta-feira (1º/10), as obras de restauração do Theatro São Pedro, ícone cultural do Rio Grande do Sul in...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/10/2025 às 12h03
Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Com o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, Leite percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite vistoriou, na quarta-feira (1º/10), as obras de restauração do Theatro São Pedro, ícone cultural do Rio Grande do Sul inaugurado em 1858. A intervenção no prédio contempla a modernização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), melhorias na acessibilidade e a preservação da história e da identidade do mais antigo teatro da capital.

Acompanhado do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, dos arquitetos Helenice Macedo de Couto e Fernando Caetano e do engenheiro Paulo Walter da Luz, o governador percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer. O projeto tem investimento de aproximadamente R$ 23 milhões do governo do Estado, coordenado por meio da Secretaria da Cultura (Sedac).

“Conferir as obras do Theatro São Pedro é testemunhar de perto o cuidado que estamos tendo com um dos maiores símbolos culturais do Rio Grande do Sul. Esse patrimônio histórico, que já atravessou gerações, está passando por uma restauração criteriosa para garantir sua preservação, segurança e acessibilidade. É um trabalho minucioso, que respeita a história do teatro e que olha para o futuro. O Theatro São Pedro é um espaço que conecta os gaúchos à sua identidade, à sua memória e à sua cultura. Com esse investimento, reafirmamos o nosso compromisso de valorizar a cultura, ampliar o acesso da população e garantir que esse ícone continue sendo palco de arte, encontro e emoção para muitas gerações", disse o governador.

Projeto tem investimento de aproximadamente R$ 23 milhões do governo do Estado, coordenado por meio da Secretaria da Cultura -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Projeto tem investimento de aproximadamente R$ 23 milhões do governo do Estado, coordenado por meio da Secretaria da Cultura -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Adequações

Patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, o Theatro São Pedro recebe uma intervenção cuidadosa para assegurar sua preservação, segurança e acessibilidade. Entre as ações em andamento, estão a substituição do estofado das poltronas e tecidos das cortinas por material antichamas.

A adequação do PPCI inclui a instalação de sistemas de alarme e detecção de fumaça, sinalização de rotas de fuga, iluminação de emergência, portas corta-fogo, hidrantes e extintores. Também está sendo aplicada pintura ignifugante nas estruturas de madeira, reforçando a proteção contra incêndios e garantindo mais segurança ao público.

"Com esse investimento, reafirmamos o compromisso com a cultura, ampliar o acesso da população a esse ícone da arte", diz Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Maior acessibilidade

O Theatro São Pedro está sendo adaptado para assegurar o acesso universal a seus espaços. Estão previstas rampas com inclinação adequada, elevador acessível, assentos reservados, inclusive para pessoas obesas, sinalização tátil para pessoas com deficiência visual e banheiros adaptados. As melhorias representam mais do que o cumprimento da legislação: traduzem o compromisso do Estado com a inclusão e a democratização do acesso à cultura.

O projeto é assinado pelos arquitetos Helenice Macedo de Couto e Fernando Caetano, com apoio da Associação Amigos do Theatro São Pedro e realização da Sedac. A iniciativa reafirma o compromisso do Estado em investir na preservação do patrimônio e em garantir que a cultura siga sendo um espaço democrático, seguro e acessível a todos.

Patrimônio histórico e cultural, Theatro São Pedro recebe intervenção cuidadosa para sua preservação, segurança e acessibilidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Patrimônio histórico e cultural, Theatro São Pedro recebe intervenção cuidadosa para sua preservação, segurança e acessibilidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Texto: Ingryd Lessa/Ascom Sedac e Sue Gotardo/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

