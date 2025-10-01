Itapiranga se prepara para a 46ª Oktoberfest com programação repleta de cultura, música e tradição alemã

O município de Itapiranga, no Extremo Oeste de Santa Catarina, se prepara para receber a 46ª edição da tradicional Oktoberfest. Com uma programação extensa e diversificada, o evento ocorre de 3 de outubro a 1º de novembro de 2025, reunindo cultura germânica, atrações musicais, concursos e momentos de celebração para todas as idades.

A abertura oficial será no sábado, dia 4, na Linha Presidente Becker, com show cultural, sangria do 1º barril de chope e apresentações de bandas típicas, como “Trio da Fronteira”, “Banda Hochschorleiben” (de Blumenau), além de danças alemãs. Haverá também lanche e chope Lassberg Pilsen durante todo o evento.

Nos dias 10 e 11 de outubro, a festa toma conta da cidade de Itapiranga, com o tradicional desfile de Bierwagen, apresentações de bandas locais e nacionais — como “Os Montanari”, “Banda Brilha Som” e “Orquestra Continental” — além dos aguardados concursos de chope em metro e festival de danças folclóricas. Os bailes se estendem até as madrugadas nos pavilhões do Complexo Oktober.

Outro destaque é o "Complexo Jovem", espaço dedicado à juventude, com DJs e matinê. A programação infantil também ganha espaço no dia 12 de outubro com o Festival de Coros Infantis e jogos para crianças. A terceira idade é homenageada nos dias 21, 22 e 23, com o Oktoberfest dos Idosos. Já no dia 25 ocorre o Encontro Regional de Grupos de Danças Folclóricas Alemãs.

A festa se encerra em 1º de novembro com o Concurso de Escolha das Soberanas da 47ª edição da Oktoberfest, seguido por baile com banda típica.



A Oktoberfest de Itapiranga é uma das maiores festas típicas do Sul do Brasil e reforça, ano após ano, a valorização das raízes alemãs com alegria, tradição e cultura.







