Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Itapiranga se prepara para a 46ª Oktoberfest com programação repleta de cultura, música e tradição alemã

Itapiranga entra no clima da 46ª Oktoberfest com um mês inteiro de música, tradição e celebrações para todas as idades

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt- Jornal Província
01/10/2025 às 10h01
Itapiranga se prepara para a 46ª Oktoberfest com programação repleta de cultura, música e tradição alemã
(Foto: Bruna Ferri/ Sistema Província)

O município de Itapiranga, no Extremo Oeste de Santa Catarina, se prepara para receber a 46ª edição da tradicional Oktoberfest. Com uma programação extensa e diversificada, o evento ocorre de 3 de outubro a 1º de novembro de 2025, reunindo cultura germânica, atrações musicais, concursos e momentos de celebração para todas as idades.

 

A abertura oficial será no sábado, dia 4, na Linha Presidente Becker, com show cultural, sangria do 1º barril de chope e apresentações de bandas típicas, como “Trio da Fronteira”, “Banda Hochschorleiben” (de Blumenau), além de danças alemãs. Haverá também lanche e chope Lassberg Pilsen durante todo o evento.

 

Nos dias 10 e 11 de outubro, a festa toma conta da cidade de Itapiranga, com o tradicional desfile de Bierwagen, apresentações de bandas locais e nacionais — como “Os Montanari”, “Banda Brilha Som” e “Orquestra Continental” — além dos aguardados concursos de chope em metro e festival de danças folclóricas. Os bailes se estendem até as madrugadas nos pavilhões do Complexo Oktober.

[09:27, 01/10/2025] ChatGPT: Outro destaque é o “Complexo Jovem”, espaço dedicado à juventude, com DJs e matinê. A programação infantil também ganha espaço no dia 12 de outubro com o Festival de Coros Infantis e jogos para crianças. A terceira idade é homenageada nos dias 21, 22 e 23, com o Oktoberfest dos Idosos. Já no dia 25 ocorre o Encontro Regional de Grupos de Danças Folclóricas Alemãs.

 

A festa se encerra em 1º de novembro com o Concurso de Escolha das Soberanas da 47ª edição da Oktoberfest, seguido por baile com banda típica.

A Oktoberfest de Itapiranga é uma das maiores festas típicas do Sul do Brasil e reforça, ano após ano, a valorização das raízes alemãs com alegria, tradição e cultura.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com a formalização do comitê para o tema, uma equipe multidisciplinar irá orientar a Sedac na construção das pollíticas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 2 dias

Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), através do Comitê de Acessibilidade e Inclusão, realiza nesta segunda e terça-feira...

 Entre as novidades, destacam-se periódicos que marcaram a imprensa local, com foco nos movimentos sociais -Foto: Welington Silva/MuseCom
Cultura Há 5 dias

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa disponibiliza novos lotes de títulos e amplia acervo digital

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), disponibiliza novos lotes de títulos em seu ...

 (Foto: Andre Eberhardt/ jornal província)
Cultura Indigena Há 5 dias

Cultura indígena é celebrada na 2ª Amostra Cultural MUKEJ, na terra Indigena do Guarita

Evento reuniu apresentações, oficinas, culinária típica e rituais tradicionais na Escola Estadual Indígena Mukej nesta sexta-feira (26)

 Evento reuniu representantes do Carnaval de diversos municípios do Estado -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 6 dias

Secretaria da Cultura institui colegiado que vai contribuir nas políticas públicas para o Carnaval

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), instituiu na quarta-feira (24/9), o Colegiado Setorial de Carnaval, que vai assesso...

 Campanha de aniversário partiu do entendimento de que a CCMQ é um lugar democrático e acolhedor para as artes -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ
Cultura Há 1 semana

Casa de Cultura Mario Quintana celebra seus 35 anos com ações comemorativas

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição mantida pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), completa 35 anos nes...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
82% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas’T
Senado Federal Há 14 minutos

Estatuto do Pantanal agora é lei
Senado Federal Há 14 minutos

Lula sanciona lei de incentivo à doação de alimentos
Tecnologia Há 29 minutos

Brasil participa novamente no NASA Space Apps Challenge 2025
Senado Federal Há 29 minutos

Projeto que permite a taxista transferir sua outorga vai à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,17%
Euro
R$ 6,25 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 663,972,27 +2,71%
Ibovespa
145,489,70 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias