Milei autoriza entrada de militares dos EUA na Argentina

Tropas foram autorizadas a participar de exercícios militares

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/09/2025 às 20h37

O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a entrada de militares norte-americanos no país . A autorização foi concedida por meio de um decreto presidencial.

De acordo com a agência de notícias Telesur, as tropas irão participar de exercícios militares em parceria com Chile e Argentina .

O primeiro, chamado "Solidariedade", será realizado entre 6 e 10 de outubro, em Puerto Varas, no Chile. O objetivo é treinamento para situações de desastres naturais, conforme prevê acordo de cooperação entre os países, firmado em 1997.

O outro exercício, denominado "Trident", ocorrerá na Argentina, no período de 20 de outubro e 15 de novembro, nas bases navais de Mar del Plata, Usuaia e Puerto Belgrano, para simulações de defesa naval e assistência humanitária.

A decisão de autorizar a entrada dos militares dos Estados Unidos causou divergências . Já que a Constituição exige aval do Congresso para entrada de tropas estrangeiras no país.

O governo argentino alega ter recorrido ao decreto, de forma excepcional, pois o projeto de lei que trata da medida está no Parlamento, mas não foi apreciado até o momento .

A Comissão Bicameral Permanente deve analisar a validade do decreto nos próximos dias, conforme a Telesur.

A medida foi adotada após o governo de Donald Trump ter anunciado que irá fornecer auxílio financeiro a Milei.

* Com informações da Telesur

