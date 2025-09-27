Sábado, 27 de Setembro de 2025
Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

Ele é acusado de ações incendiárias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 16h01

Os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro (foto). A revogação foi confirmada pelas redes sociais do Departamento de Estado após Petro participar de uma manifestação pró-Palestina, em Nova Iorque, onde presenciou a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O presidente da Colômbia esteve nas ruas de Nova Iorque e incitou soldados norte-americanos a desobedecer às ordens e incitou à violência. Nós vamos revogar o visto de Petro devido à sua imprudência e ações incendiárias’, afirmou o governo dos Estados Unidos.

Durante a manifestação, Petro defendeu o uso de uma força armada global para libertar os palestinos da guerra contra Israel.

Imunidade da ONU

Neste sábado (27), Gustavo Petro retornou à Colômbia e se pronunciou sobre a revogação de seu visto.

Ele declarou que os Estados Unidos não cumprem as regras de direito internacional e de imunidade da ONU.

“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA [autorização de viagem], porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também um cidadão europeu”, afirmou.

Segundo Petros, o visto foi revogado por denunciar o “genocídio” na Palestina. “A humanidade deve ser livre em todo o mundo. Temos o direito humano de viver no planeta. Sou livre e todo ser humano deve ser livre na terra”, completou.

