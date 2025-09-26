Sábado, 27 de Setembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/09/2025 às 18h58
Santa Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina na Argentina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Santa Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT 2025), que ocorre em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 27 e 30 de setembro. O encontro é uma das maiores plataformas do setor, reunindo em um único espaço agentes de viagens, operadores, hoteleiros e representantes de destinos de todo o mundo.

A Secretaria de Turismo de Santa Catarina (Setur) participa da FIT 2025 com estande inédito e com o objetivo de promover o estado como um destino de destaque durante as quatro estações do ano. A atuação na feira busca fortalecer o setor, gerar novas conexões comerciais e atrair voos e visitantes, divulgando Santa Catarina como referência em paisagens, cultura e gastronomia de excelência. A comitiva, que conta com a participação de coexpositores, é liderada pela secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, e contará com ativações culturais e gastronômicas dentro do estande.

“É fundamental estarmos presentes na FIT, pois a Argentina é o maior emissor de turistas para Santa Catarina. Este ano, estamos com um diferencial importante: não viemos apenas promover o sol e praia, mas sim apresentar o estado em sua totalidade, com experiências completas que abrangem as quatro estações do ano”, afirma a secretária Catiane Seif.

No estande da Setur, estarão presentes mais de 30 coexpositores, incluindo empresas de receptivo, hotéis, agências de viagens e entidades estaduais e privadas. Juntos, eles irão divulgar as potencialidades do turismo regional e fortalecer a imagem de Santa Catarina no mercado internacional, especialmente diante da alta demanda de turistas argentinos registrada nas últimas temporadas de verão.

O Governo de Santa Catarina vem investindo em ações contínuas que promovem o estado na América Latina. Isso inclui a participação em rodadas de negócios estratégicas, além da realização de um roadshow focado em apresentar as experiências e os produtos turísticos catarinenses.

A participação no evento visa ampliar a visibilidade de um estado que valoriza a natureza e sua ampla diversidade étnica e cultural. A estratégia reforça o olhar da Setur para atrair visitantes de diferentes mercados emissores e consolidar aqueles que já têm Santa Catarina como um dos principais destinos para férias, lazer e negócios.

