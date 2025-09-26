Museu da Comunicação Hipólito José da Costa disponibiliza novos lotes de títulos e amplia acervo digital

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), disponibiliza novos lotes de títulos em seu acervo digital. Os materiais, inéditos, incluem registros fotográficos de governadores do Rio Grande do Sul no Arquivo Palácio Piratini (APP), entrevistas com artistas e com jornalistas na coleção Galeria de Vozes, e exemplares de jornais históricos na Hemeroteca da instituição. O acesso presencial aos materiais das coleções se dá mediante agendamento pelo e-mail [email protected] .

"Desde 2020, incorporamos as ferramentas digitais como parte indissociável da nossa estratégia de tratamento das coleções preservadas pelo MuseCom. A disponibilizaçãoonlineé o estágio final de um refinado trabalho que envolve diversas fases. São milhares de novos acervos, como imagens, entrevistas e títulos da imprensa, que passam a estar disponíveis na palma da mão", comemora o diretor do museu, Welington Silva.

Galeria de Vozes

A Galeria de Vozes é um projeto que reúne debates, depoimentos, entrevistas e palestras. Realizadas com a participação do MuseCom, já conta com 189 itens publicados, sendo 1390 gravações em fita magnética de áudio e 555 delas estão digitalizadas. O novo lote da coleção conta com 39 novos depoimentos de personalidades ligadas às áreas do teatro, do jornalismo, do rádio e do cinema. Entre os destaques, estão as entrevistas com o ator e dramaturgo Plínio Marcos; com o jornalista Alberto André; com a radioatriz Lolita Alves, e com Paulo Nunes da Silva, que teve atuação na Embrafilme e no extinto Instituto Nacional de Cinema.

O material ainda conta com integrantes do Jornal Boca de Rua, falando sobre a rotina de edição e de distribuição do único jornal do mundo em circulação produzido e vendido por pessoas com trajetória ou em situação de rua; além do jornalista Roberto Antunes Fleck, servidor estadual aposentado do MuseCom que foi o responsável pela produção da maioria dos depoimentos gravados na década de 1990 para a Galeria de Vozes.

Acervo Fotográfico e Audiovisual do Palácio Piratini (APP)

Com 250 mil arquivos eletrônicos, 450 mil iconográficos e mil filmográficos, a coleção APP do MuseCom é composta por fotografias e vídeos produzidos pelo Governo do Rio Grande do Sul entre 1947 e 2006. A finalidade era registrar, visualmente e audiovisualmente, as atividades desempenhadas pelos governadores, como encontros com artistas, personalidades políticas e representantes de grupos sociais, de entidades de classe e de sindicatos.

O novo lote de imagens do Acervo Fotográfico e Audiovisual do Palácio Piratini contempla mais de seis mil novos registros do governo. Estão disponíveis também para consulta online a memória de eventos ocorridos durante o mandato de Germano Rigotto (2003-2007), incluindo visita às obras da usina de energia eólica em Osório e à ilha da Pólvora, além de diversos eventos como a inaugurações, reuniões e representações oficiais.

Imprensa

O MuseCom disponibiliza ainda um novo conjunto de títulos da coleção Imprensa. São dezenas de publicações e centenas de exemplares que ampliam o acesso a jornais históricos, permitindo conhecer mais sobre o cotidiano, os debates políticos e as expressões culturais do Rio Grande do Sul em diferentes épocas.

Entre as novidades, destacam-se periódicos que marcaram a imprensa local, publicações voltadas a movimentos sociais e jornais que refletem transformações do século 19 e início do século 20, como a Folha Feminina. Na época, a publicação dava voz às mulheres que se destacavam pela luta por visibilidade e pelo espaço no jornalismo.

Também é possível acessar os jornais Gazeta de Porto Alegre, um dos títulos históricos mais emblemáticos da capital e referência para compreender debates políticos e sociais do período; e Opinião Pública, que valorizava a ideia de cidadania e participação social.