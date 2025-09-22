Terça, 23 de Setembro de 2025
Celebrações farroupilhas seguem até fim do mês no Estado

As celebrações de valorização das tradições gaúchas estão indo além da Semana Farroupilha. Mesmo passado o dia 20 de setembro – que contou o tradic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 17h08
Celebrações farroupilhas seguem até fim do mês no Estado
Diversas atividades estão previstas em diferentes municípios, como no Acampamento Farroupilha de Esteio -Foto: Adriano Rosa da Rocha/Prefeitura de Esteio

As celebrações de valorização das tradições gaúchas estão indo além da Semana Farroupilha. Mesmo passado o dia 20 de setembro – que contou o tradicional desfile em Porto Alegre e em outros municípios do Estado –, a programação segue pelo Rio Grande do Sul, com atrações gratuitas em municípios como Anta Gorda, Cachoeirinha, Esteio e Nova Bassano. A maior parte das atividades conta com apoio do governo do Estado, por meio do Pró-Cultura RS, sistema de fomento da Secretaria da Cultura (Sedac).

Em Anta Gorda, o calendário da Semana Farroupilha estende-se até sábado (27/9), com shows, bailes e oficinas culturais, entre outras atrações. Com o lema “Cultivando tradições, unindo gerações”, a programação ocorre no Parque de Eventos do município.

As atividades são organizadas pelo Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Lança Crioula, em parceria com a prefeitura local. “O período escolhido vai ao encontro do aniversário da nossa entidade, fundada em 25 de setembro de 1983. Começando mais tarde e encerrando um pouco adiante, conseguimos unir as duas celebrações dentro de uma só e atrair um grande público, em uma época em que já não há mais programação da Semana Farroupilha nas cidades ao redor”, explica o patrão do CTG, Diego Bavaresco.

Tradicionalismo aceso

Em Cachoeirinha, a 38ª Ronda Crioula recebe, até sábado (27/9), shows de nomes como Tchê Barbaridade, Guri de Uruguaiana e Eco do Minuano, entre outros, além de bailes, ciranda escolar e apresentações de invernadas tradicionalistas. O slogan desta edição é “Nossa cidade, nossas tradições”. A Ronda Crioula ocorre no Parque de Eventos, junto ao CTG Rancho da Saudade.

Também até o próximo sábado (27/9), o Acampamento Farroupilha de Esteio ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil – o período de realização do evento deve-se à Expointer, que foi realizada no mesmo local até 7 de setembro. Artistas relevantes da música regional, como Luiz Marenco, César Oliveira & Rogério Melo e Os Serranos, entre outros, compõem a programação, que conta ainda com concursos gastronômicos, campeonatos esportivos e mostra cultural.

Nova Bassano também mantém acesa a centelha do tradicionalismo, com os Festejos Farroupilhas do município, que vão até domingo (28/9). As atrações incluem shows musicais, apresentação de danças e oficinas.

Mais informações sobre as celebrações no Estado podem ser consultadas na página do Tradicionalismo .

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
