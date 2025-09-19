Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos

O Museu Histórico Farroupilha (MHF) recebeu a doação de uma ponta de lança três galhos, modelo meia-lua, utilizada na Guerra dos Farrapos. A instit...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/09/2025 às 17h33
Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos
Peça de meados de 1760, esteve presente em batalhas como o confronto de 26 de maio de 1843, em Ponche Verde -Foto: Divulgação MHF/Sedac

O Museu Histórico Farroupilha (MHF) recebeu a doação de uma ponta de lança três galhos, modelo meia-lua, utilizada na Guerra dos Farrapos. A instituição, mantida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), fica situada em Piratini, primeira capital farroupilha. De fabricação francesa e datado de meados de 1760, o artefato tem grande relevância histórica. O item foi doado pelo empresário Volnir Junior dos Santos, conhecido como Tchê Voni.

Segundo a diretora do MHF, Luiza de Lima Rodrigues, a peça foi utilizada pelos lanceiros de Antônio de Souza Netto e esteve presente em batalhas como o confronto de 26 de maio de 1843, em Ponche Verde, quando Netto e Bento Gonçalves enfrentaram as tropas de Bento Manuel Ribeiro. Preservada por décadas, a lança passa agora a integrar o patrimônio do museu, fortalecendo o compromisso da instituição com a preservação e a valorização da memória farroupilha e rio-grandense.

“A chegada dessa peça ao acervo do museu é um marco importante para a preservação da nossa história. Trata-se de um objeto carregado de simbolismo e de valor cultural, que testemunhou momentos decisivos da Revolução Farroupilha”, destacou Luiza. A doação soma-se aos esforços do Programa Acervos da Cultura, que tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso da sociedade às memórias preservadas pelas instituições da Sedac, assegurando que o legado histórico do Rio Grande do Sul permaneça vivo e acessível às futuras gerações.


Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Jornal Província)
TRADIÇÃO GAÚCHA Há 6 horas

Programação segue intensa no 14° Acampamento Farroupilha

Programação especial movimenta o final de semana com desfile, torneios, apresentações artísticas e o primeiro boi no rolete da cidade

 -
Cultura Há 1 dia

Inscrições para edital da Lei de Incentivo à Cultura encerram-se no fim do mês

Os proponentes que queiram inscrever projetos ainda neste ano na Lei de Incentivo à Cultura (LIC) têm até as 16h59 do dia 30 de setembro, prazo fin...

 Fotos: Divulgação 4º Master Chef Gaúcho
5º Master Chef Há 3 dias

Galpão da Rádio Província conquista Master Chef Gaúcho 2025

A equipe do Sistema Província, liderada pelo “mestre” Paulinho, conquistou o primeiro lugar na 5ª edição do concurso

 -
Cultura Há 1 semana

Editais da Lei de Incentivo à Cultura contemplam 19 projetos em quarta seletiva mensal

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), divulgou na quarta-feira (10/9) os projetos contemplados na quarta rodada de seleçã...

 Alunos participantes têm a oportunidade de conhecer o papel do maestro -Foto: Danielle Bayer
Cultura Há 1 semana

Fundação Ospa abre inscrições gratuitas para os Concertos Didáticos 2025

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (10/9) até o dia 23 de setembro, as inscrições gratuitas para os Concertos Didáticos 2025, realizados p...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
1.79 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Saúde Há 59 segundos

Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves
Cultura Há 1 minuto

Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos
Esportes Há 1 minuto

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
Saúde Há 1 minuto

35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
Saúde Há 17 minutos

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,24%
Euro
R$ 6,25 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 650,945,88 -1,70%
Ibovespa
145,838,44 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias