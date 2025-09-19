Sexta, 19 de Setembro de 2025
Programação segue intensa no 14° Acampamento Farroupilha

Programação especial movimenta o final de semana com desfile, torneios, apresentações artísticas e o primeiro boi no rolete da cidade

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
19/09/2025 às 11h20
(Foto: Jornal Província)

O município de Tenente Portela celebra, o 14ª Acampamento Farroupilha, evento que se consolida como um dos mais importantes do calendário cultural local. A programação se estende por sábado e domingo, com atividades que celebram as tradições gaúchas.

A realização da 14ª edição do Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, com programação diversificada nos dias 20 e 21 de setembro, promovendo manifestações culturais e ações sociais ligadas à tradição gaúcha.

No sábado (20), as atividades iniciam às 9h com o Desfile Farroupilha. Na parte da tarde, ocorrem os torneios: às 14h Truco, às 15h Vaca Parada. À noite, às 19h30, estão previstas apresentações das invernadas artísticas, seguidas da cerimônia de encerramento e extinção da Chama Crioula, às 21h30. Para fechar a noite, às 22h30, o Fandango Show com As Maragatas promete animar o público.

No domingo (21), a programação inicia com a Missa Crioula, às 9h, e segue às 10h com o encerramento oficial e a entrega de lembranças aos ranchos. O ponto alto do dia será o 1º Boi no Rolete de Tenente Portela, servido ao meio-dia em parceria com a APAE, reforçando o caráter comunitário e solidário do evento.

O Acampamento Farroupilha é uma tradição consolidada no Rio Grande do Sul e visa preservar, valorizar e difundir a cultura gaúcha entre gerações. Em Tenente Portela, o evento representa também uma forma de fortalecer laços comunitários e promover ações integradas com entidades sociais.

A todos que valorizam a cultura gaúcha e desejam viver momentos autênticos de tradição, o convite está feito: venha sentir, viver e celebrar o verdadeiro espírito farroupilha em Tenente Portela.

