Flexibilidade e networking viram atrativos em escritórios

Empresas passaram a priorizar espaços que misturam conveniência, estrutura e proximidade com outros negócios, afirma  Luiz Marques, CEO do empreend...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/09/2025 às 13h24
Melon3d

Com o fim da pandemia, o trabalho remoto foi dando lugar a modelos híbridos ou que exigem a presença do profissional todos os dias. Segundo o relatório Tendências de RH 2025, da Catho, por exemplo, mais de 70% dos entrevistados responderam que as empresas estão majoritariamente no modelo presencial.

A predominância do trabalho presencial exige que as empresas estejam preparadas para receber os colaboradores em espaços modernos e flexíveis, afirma Luiz Marques, CEO do empreendimento Hub&Line Corporate, projeto imobiliário voltado para negócios em São Caetano do Sul (SP).

"A gente vê que as empresas e profissionais estão buscando cada vez mais espaços que não sejam só ‘uma sala’. Eles querem estar em lugares que favoreçam conexões, networking e até mesmo qualidade de vida. O modelo antigo, de escritórios isolados, está ficando para trás. Hoje o foco é em ecossistemas que misturam conveniência, estrutura e proximidade com outros negócios.", analisa Marques.

Entre os benefícios de operar nesse tipo de ambiente, os clientes elogiam a praticidade, com a disponibilidade de recepção, controle de acesso, estacionamento e áreas comuns, diz o CEO. Uma estrutura adequada favorece também a retenção de talentos, já que funcionários tendem a priorizar bons locais de trabalho, acrescenta Marques.

O executivo menciona que o segmento de espaços corporativos vive um bom momento. De acordo com o Secovi-SP, o valor das locações comerciais teve um aumento recorde de 7,88% desde o final de 2024. A entidade é uma das principais representantes do setor imobiliário.

Outro dado positivo foi levantado pela consultoria imobiliária RealtyCorp, que apontou crescimento do mercado nas cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) no terceiro trimestre de 2024.

Empreendimento Hub&Line Corporate

Em meio à boa fase do mercado, o Hub&Line busca ser um espaço de integração entre diferentes perfis de negócios, tendo um total de 600 salas comerciais.

"O projeto foi pensado para atender desde salas menores, que funcionam super bem para consultórios ou startups, até lajes maiores, que atendem empresas mais estruturadas. Além disso, há espaços comuns e de convivência que podem ser usados tanto pelos profissionais quanto pelos clientes que os visitam.", comenta o CEO.

O empreendimento também inclui salas modulares, que permitem adaptações, e auditório, que permite a realização de eventos e reuniões com um maior número de pessoas. O próprio formato das torres e dos espaços comuns já incentiva a conexão. A proposta é justamente favorecer encontros.", reforça Marques.

Localizado no Espaço Cerâmica, o Hub&Line fica a 150 metros do Park Shopping São Caetano, a 600 metros do Hospital São Luiz e a 10 quilômetros do Aeroporto de Congonhas.

