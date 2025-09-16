Galpão da Rádio Província conquista Master Chef Gaúcho 2025

TENENTE PORTELA, RS — A frase que ecoa nas ondas do rádio ganhou um sabor de vitória na noite desta terça feira no Acampamento Farroupilha de Tenente Portela. A equipe do Sistema Província, liderada pelo "mestre" Paulinho, conquistou o primeiro lugar na 5ª edição do concurso Master Chefe Gaúcho de culinária da Semana Farroupilha.

Rádio Província: "Nós de Novo na Foto"

Com um desempenho impecável, a equipe da rádio Província reforçou a sua tradição de sucesso no evento. Esta é a segunda vez que eles participam do concurso, e o resultado se repetiu: 100% de aproveitamento e dois títulos de campeão. A primeira vitória foi conquistada logo na edição de estreia, demonstrando uma habilidade culinária que vai além da comunicação.

A conquista foi celebrada com a alegria de quem reconhece o esforço e a dedicação. A equipe expressou sua gratidão aos organizadores do evento, que promovem uma competição que já se tornou uma tradição na celebração da cultura gaúcha. O sabor da vitória, para a Rádio Província, é tão bom quanto o do prato campeão.