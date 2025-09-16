Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BNDES e Finep selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas

Total de investimentos chega a R$ 10 bilhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/09/2025 às 08h44

As 88 propostas selecionadas para atração, implantação ou expansão de centros de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação (PD&I) no Brasil foram divulgadas nessa segunda-feira (15) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

De acordo com o BNDES, do total de investimento de R$ 10 bilhões, R$ 8,9 bilhões contará com o apoio do banco e da Finep por meio de vários “instrumentos, incluindo crédito, participação acionária, recursos não reembolsáveis para projetos cooperativos entre empresas e instituições tecnológicas e subvenção econômica”.

BNDES informou ainda que “do total de propostas, 27 preveem investimentos (totais ou parciais) em centros de PD&I nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e totalizam R$ 4 bilhões em investimentos”.

Segundo o banco, outras 27 propostas objetivam exclusivamente a implantação de novos centros de PD&I, com investimentos somados de R$ 3,4 bilhões. “No total, as propostas selecionadas indicam a contratação de 572 mestres e 363 doutores, totalizando 935 pesquisadores qualificados”.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o orçamento inicial proposto, demonstram o sucesso da política industrial do presidente Lula, que viu a grande demanda por inovação tecnológica no Brasil.

“Por isso, o BNDES e a Finep vão buscar trabalhar em linhas de crédito que possam apoiar outras propostas que foram apresentadas, mas que não foram aprovadas porque precisam de apoio para ampliar a capacidade de financiamento”, disse.

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, acentuou o grande número de empresas interessadas em criar ou aprimorar centros de P&D, distribuídas em todas as regiões do país. “Destaque também para o grande interesse na contratação de pesquisadores qualificados para trabalhar nestas estruturas, contribuindo para que a sociedade brasileira retenha seus cérebros no país”.

Segundo o BNDES, a próxima fase “consiste na estruturação dos planos de suporte conjuntos, cujo resultado será divulgado até 26 de outubro pela Finep e o BNDES em conjunto”.

A lista das propostas selecionadas encontra-se nos sites do BNDES e da Finep .

*Com informações do BNDES

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 4 minutos

Desemprego recua para 5,6%, a menor taxa desde 2012, mostra IBGE

Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 horas

Copom inicia reunião nesta terça para definir taxa básica de juros

Expectativa é de que a Selic se mantenha em 15% ao ano

 © Ricardo Stuckert
Economia Há 10 horas

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

Há previsão de crédito para entregador comprar veículo elétrico

 Claudia Mifano
Economia Há 15 horas

Atibaia é destaque pela produção de qualidade dos morangos

Reconhecida oficialmente como a Capital Nacional do Morango, Atibaia, em conjunto com a cidade vizinha de Jarinu, figura entre os principais polos ...

 © Arquivo/26.07.2012/Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 16 horas

Portos movimentam em julho o maior volume de cargas da história

Em sete meses, movimento atingiu 780,4 milhões de toneladas

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
19° Sensação
0.58 km/h Vento
80% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Comissão aprova tipificação do estelionato sentimental e punição específica para o crime
Economia Há 1 minuto

Desemprego recua para 5,6%, a menor taxa desde 2012, mostra IBGE
Educação Há 1 minuto

Secretaria da Educação reúne estudantes e diretores em Santa Cruz do Sul para debater Ensino Médio em tempo integral
Senado Federal Há 32 minutos

Medida provisória incentiva indústria naval
Trânsito – Acidente Há 43 minutos

Colisão entre micro-ônibus e van deixa 16 feridos na ERS-324 em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,21%
Euro
R$ 6,27 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,619,69 +0,01%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias