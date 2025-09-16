Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

Há previsão de crédito para entregador comprar veículo elétrico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/09/2025 às 00h14
Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
© Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta segunda-feira (15) com executivos da empresa 99, dona de aplicativo de transporte de mesmo nome.

A empresa anunciou investimento de R$ 2 bilhões na 99Food, delivery de comida, até junho de 2026.

A meta é oferecer o serviço em 15 cidades até o fim deste ano, e em mais 20 cidades, até janeiro de 2026. Atualmente, as operações estão restritas a Goiânia e São Paulo.

O fundador e CEO da DiDi, Will Cheng (foto), destacou que “esse investimento adicional reforça o papel central do Brasil na estratégia global da DiDi [proprietária chinesa do aplicativo 99]”.

“Poucos mercados combinam escala, inovação e oportunidade como o brasileiro. Estamos confiantes de que a 99Food pode se tornar uma plataforma capaz de transformar a experiência de delivery. Ao dobrar nosso compromisso, não estamos apenas investindo em crescimento, mas em construir um ecossistema mais justo e inclusivo para milhões de brasileiros”, afirmou.

De acordo com o diretor-geral da 99 no Brasil, Simeng Wang, parte do investimento, equivalente a R$ 50 milhões, será usado para criação de pontos de apoio aos entregadores, com local de descanso, banheiro e oferta de água.

O pacote da empresa ainda prevê R$ 6 bilhões de acesso a benefícios aos entregadores do Brasil, como crédito para compra e aluguel de motos e bicicletas elétricas .

* Com informações da Presidência da República

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Claudia Mifano
Economia Há 10 horas

Atibaia é destaque pela produção de qualidade dos morangos

Reconhecida oficialmente como a Capital Nacional do Morango, Atibaia, em conjunto com a cidade vizinha de Jarinu, figura entre os principais polos ...

 © Arquivo/26.07.2012/Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Portos movimentam em julho o maior volume de cargas da história

Em sete meses, movimento atingiu 780,4 milhões de toneladas
Economia Há 12 horas

Mais de 80 mil empregadores deverão regularizar FGTS de domésticas

Empregadores receberão avisos a partir de quarta-feira

 Foto: Freepik
Economia Há 12 horas

NR-1 reconhece práticas do setor de contact center na promoção da saúde mental

A NR-1 oficializa as práticas do setor de contact center voltadas à saúde mental dos colaboradores, reconhecendo formalmente riscos psicossociais a...
Economia Há 15 horas

Ipea: queda na inflação foi mais sentida pela população mais pobre

Custo de vida desse grupo registrou deflação de 0,29% em agosto

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
15° Sensação
0.43 km/h Vento
97% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Economia Há 5 horas

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Justiça Há 5 horas

Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
Justiça Há 5 horas

FastShop fecha acordo com MPSP e vai pagar R$ 100 milhões em multas
Política Há 7 horas

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 7 horas

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,521,38 +0,28%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias