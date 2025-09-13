Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16

Parceria permitirá acesso a mercado de quatro países europeus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/09/2025 às 00h01

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) , bloco formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, será assinado no dia 16 de setembro, no Rio de Janeiro .

O anúncio foi feito, por meio de nota, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) . O acordo será assinado durante a reunião de chanceleres do Mercosul, que será presidida pelo ministro, embaixador Mauro Vieira. O Brasil está na presidência temporária do bloco.

"Para o Brasil, a consolidação da união aduaneira, a diversificação das parcerias econômico-comerciais do Mercosul e a modernização e aprofundamento dos acordos regionais vigentes constituem objetivos essenciais, em meio a cenário internacional instável e complexo. A presidência brasileira enfatizará, ainda, a importância do apoio ao processo de adesão plena da Bolívia ao bloco", diz o comunicado.

As negociações para o acordo tiveram início em junho de 2017, em Buenos Aires. No total, foram 14 rodadas de negociações até a conclusão em julho deste ano .

Criada em 1960, a EFTA é uma organização intergovernamental que reúne uma população de 15 milhões de habitantes, e possui um Produto Interno Bruto (PIB) somado de US$ 1,4 trilhão. Em termos de PIB per capita , Liechtenstein é considerado o segundo país mais rico do mundo, com renda média anual de US$ 186 mil por pessoa. Já a Suíça é o quarto mais rico, em termos per capita (US$ 104,5 mil). Islândia e Noruega também aparecem nas primeiras posições de países com maiores rendas médias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
canva
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Robson Gonçalves, advogado especialista, explica como a visão monocular garante aposentadoria com menos tempo de contribuição e acesso a benefícios...
Economia Há 5 horas

EUA retiram taxa das exportações nacionais de celulose e ferro-níquel

Em 2024, Brasil exportou quase US$ 1,84 bilhão desse grupo de produtos
Economia Há 10 horas

Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano

Programa prevê R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE

Resultado representa sexta alta seguida do setor
Economia Há 1 dia

Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões

Projeção atingiu menor patamar desde janeiro de 2024

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 39 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 4 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,370,35 -0,12%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias