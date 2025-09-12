Sexta, 12 de Setembro de 2025
Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE

Resultado representa sexta alta seguida do setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 10h47
Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% na passagem de junho para julho. O resultado representa a sexta alta seguida e renova o patamar mais alto já alcançado, em junho de 2025.

Nos seis meses seguidos de alta, o segmento subiu 2,4%. Esse período de fevereiro a julho é a maior sequência de alta desde o período de oito meses compreendido entre fevereiro e setembro de 2022 .

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços , divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

O levantamento mostra que, em relação a julho de 2024, o setor avançou 2,8%. No acumulado de 12 meses, o crescimento é de 2,9% .

Setores

O IBGE revelou que três das cinco atividades que compõem o setor apresentaram alta na passagem de junho para julho:

  • informação e comunicação: 1%
  • profissionais, administrativos e complementares: 0,4%
  • serviços prestados às famílias: 0,3%
  • transportes: -0,6%
  • outros serviços: -0,2%

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destaca o comportamento de duas atividades dentro do segmento de informação comunicação. Telecomunicações cresceu 0,7%, e tecnologia da informação; 1,2%.

A pesquisa do IBGE identificou que a expansão dos serviços foi acompanhada por 12 das 27 unidades da federação, com os maiores impactos positivos vindo de São Paulo (1,7%) , Paraná (1,7%), Mato Grosso do Sul (5,7%), Santa Catarina (0,9%) e Rondônia (10,9%) .

Conjunto da economia

O setor de serviços é o que mais emprega no país .

A Pesquisa Mensal de Serviços é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mês a mês pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto revelou que a produção da indústria brasileira caiu 0,2% em julho; e o comércio recuou 0,3% no mesmo intervalo de comparação.

Nos desempenhos acumulados em 12 meses, a indústria cresceu 1,9%. O comércio apresentou expansão de 2,5% .

