Bom Jesus publica segundo Relatório de Sustentabilidade

Documento apresenta marcos institucionais, como a criação do Comitê ESG e o primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/09/2025 às 20h11
Bom Jesus publica segundo Relatório de Sustentabilidade
Acervo Bom Jesus

A Bom Jesus Agropecuária acaba de lançar seu segundo Relatório de Sustentabilidade, reforçando seu compromisso com a transparência e a responsabilidade socioambiental. O documento, que tem como base os dados de 2024, apresenta importantes marcos na gestão ambiental, social e de governança da companhia, como a criação do Comitê ESG, a publicação do primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE), práticas de agricultura regenerativa, como a Integração Lavoura-Pecuária (ILP), e a adoção de padrões reconhecidos globalmente para estruturação e divulgação das informações.

"Esse inventário marca um avanço relevante em nossa jornada climática. Ele nos permite conhecer melhor nossas emissões, compreender nossos impactos e construir caminhos para futuras ações de redução, sempre com responsabilidade", afirma Bianca Cumpian, gerente de Sustentabilidade do Grupo Bom Jesus.

Com base em metodologias como o GHG Protocol, o inventário de emissões desenvolvido pelo grupo já está publicado no Registro Público de Emissões da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O levantamento permite à empresa mapear com mais precisão suas emissões diretas e indiretas e criar estratégias de mitigação a partir de dados confiáveis. Iniciativa que consolida uma nova etapa na gestão climática da companhia e estabelece uma base sólida para o monitoramento contínuo de suas emissões.

Outro avanço significativo é a estruturação do Comitê ESG, formado por diretores e gerentes de diversas áreas da Bom Jesus. O comitê tem o propósito de estabelecer e supervisionar as diretrizes e procedimentos para garantir que a companhia conduza seus negócios de acordo com os princípios de sustentabilidade, responsabilidade social e boa governança. A criação do grupo também permite o acompanhamento sistemático de indicadores, a estruturação de metas internas e o engajamento de diferentes setores na busca por inovações.

"Sabemos que sustentabilidade é um compromisso de longo prazo. Já temos práticas consolidadas há anos, mas estamos estruturando um caminho mais sólido e estratégico, com o engajamento de toda a liderança. Estamos fazendo isso com seriedade, respeitando nossa cultura e sendo transparentes em cada etapa", ressalta Bianca.

ILP reforça compromisso com uso responsável da terra

O segundo Relatório de Sustentabilidade também detalha a estratégia de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), um dos pilares da agricultura regenerativa, que hoje ocupa 3.579 hectares nas propriedades da Bom Jesus Agropecuária. Essa prática permite, de acordo com o documento, a combinação sinérgica entre agricultura e pecuária, promovendo maior eficiência no uso do solo, melhora na fertilidade e recuperação de áreas produtivas. Em 2024, a ILP foi aplicada em propriedades do estado de Mato Grosso, com perspectivas de ampliação em 2025.

Outro destaque do relatório é o compromisso da Bom Jesus Agropecuária com a preservação da biodiversidade e a conservação ambiental. A empresa realiza o monitoramento contínuo das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e das Reservas Legais em suas propriedades, além de investir em projetos de recuperação de áreas degradadas que também envolvem iniciativas sociais.

Parte das ações inclui o uso de mudas e sementes provenientes de programas de inclusão de comunidades rurais, indígenas e quilombolas, como a Rede de Sementes do Xingu e a Rede de Sementes do Cerrado. Atualmente, cerca de 44 hectares de vegetação nativa estão em processo de recuperação.

"Essas iniciativas contribuem para o equilíbrio ecológico e fortalecem a integração entre produção e conservação, que são pilares essenciais para o meio ambiente e para a sustentabilidade a longo prazo", explica Bianca.

O documento ainda detalha ações no campo social e na governança digital. A empresa manteve a certificação do Great Place to Work (GPTW), selo que reconhece a qualidade do ambiente de trabalho promovido aos colaboradores. Como parte de sua estratégia de desenvolvimento de pessoas, a Bom Jesus estruturou ainda a Universidade Corporativa, voltada à capacitação técnica e comportamental. Já no eixo da governança, destaca-se a modernização das unidades produtivas, com conectividade total via fibra ótica, o que permite integrar dados, ampliar a rastreabilidade e melhorar a eficiência das operações no campo.

Compromisso com o futuro e a transparência no setor agropecuário

A publicação segue os padrões da Global Reporting Initiative (GRI) e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dois dos principais referenciais internacionais para relatórios de sustentabilidade. A escolha por essas metodologias reforça o compromisso do Grupo Bom Jesus com a comparabilidade e a transparência dos dados divulgados.

Com esse segundo relatório, a Bom Jesus Agropecuária consolida sua jornada em direção a uma gestão cada vez mais perene e conectada às transformações inspiradas pelo contexto climático e pelas novas exigências do mercado. A empresa busca, com base em dados concretos e planejamento estruturado, evoluir suas práticas e fortalecer os aspectos ambientais, sociais e de governança como parte essencial do seu modelo de negócios. O documento completo está disponível para consulta no site da Bom Jesus: https://bomjesus.com/sustentabilidade.html.

