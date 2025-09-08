Terça, 09 de Setembro de 2025
Chama Crioula chega a Tenente Portela e ficará sob guarda da Brigada Militar

Neste ano, os festejos farroupilhas têm como tema “2025 – Ondas Curtas para uma História Longa”, em homenagem ao centenário de nascimento do radialista e tradicionalista Darcy Fagundes.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
08/09/2025 às 14h21
Fotos: Divulgação Cavalarianos

Na tarde deste domingo (08), Tenente Portela recebeu a Chama Crioula, símbolo maior do tradicionalismo gaúcho. A centelha foi gerada em Caxias do Sul e percorreu diferentes regiões do Rio Grande do Sul, marcando oficialmente o início das comemorações da Semana Farroupilha no município.

Até sexta-feira (12), a Chama ficará sob os cuidados da Brigada Militar. Na data, será conduzida até a Praça do Imigrante, durante a abertura oficial do 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela. O ato simbólico marcará o repasse da centelha às entidades tradicionalistas locais, responsáveis por conduzir a programação.

Neste ano, os festejos farroupilhas têm como tema “2025 – Ondas Curtas para uma História Longa”, em homenagem ao centenário de nascimento do radialista e tradicionalista Darcy Fagundes. Conhecido pelo programa “Grande Rodeio Coringa”, Darcy foi um dos pioneiros na difusão das tradições gaúchas pelo rádio, meio de comunicação que ajudou a popularizar a cultura regional em todo o Estado.

O Acampamento Farroupilha acontece de 12 a 21 de setembro e promete reunir entidades tradicionalistas, escolas, autoridades e a comunidade em geral. A programação inclui apresentações artísticas, desfiles, música, culinária típica, encontros culturais e momentos de valorização da história e da identidade gaúcha.

Consolidado como um dos principais eventos culturais de Tenente Portela, o Acampamento Farroupilha fortalece o orgulho e a preservação dos costumes do Rio Grande do Sul. Em solo portelense, a Chama Crioula será o guia dos festejos que seguem até o dia 20 de setembro, reafirmando a união e a força das tradições gaúchas.

DENGUE
