Sábado, 06 de Setembro de 2025
6°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro

Grupo português venceu leilão e ficará responsável por túnel

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/09/2025 às 00h03
Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
© Eduardo Oliveira/MPOR

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que as obras de construção do túnel que vai ligar as cidades litorâneas de Santos e Guarujá devem ser iniciadas no final deste ano . O grupo português Mota-Engil venceu nesta sexta-feira (5) o leilão para a construção da obra.

Segundo o ministro, que participou do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), a obra deve gerar cinco mil empregos diretos e “mudar completamente a radiografia da mobilidade urbana na Baixada Santista”.

“Como vocês sabem, hoje o cidadão, para sair de Santos e ir para o Guarujá, demora entre 45 minutos a 1h15 em média. E agora, com o túnel pronto, vai demorar entre 3 ou 5 minutos para fazer esse trajeto. Isso vai ampliar a logística das operações, vai fortalecer o turismo de negócios e o turismo de lazer”, destacou o ministro.

Costa Filho disse que o governo federal também tem dialogado com o governo de São Paulo para realizar, em breve, outro leilão destinado a obras no litoral paulista: do Porto de São Sebastião. A previsão, conforme o ministro, é que ocorra no primeiro trimestre de 2026.

Durante o leilão, autoridades dos governos federal e paulista destacaram a parceria para a construção do túnel, que terá aporte público dividido entre os entes federativos.

No entanto, o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou a proposta do governo de São Paulo de privatizar o Porto de Santos.

“Só estamos aqui porque o Porto [de Santos] não foi privatizado, porque isso estava no programa de privatização. Mas o que está viabilizando [essa obra do túnel] é a Autoridade Portuária, que está viabilizando a execução importantíssima dessa obra com a participação por parceria público-privada”, disse Alckmin. A Autoridade Portuária é um órgão público, responsável pela gestão, administração e fiscalização de um porto e suas operações.

O ministro Márcio França, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, explicou que os recursos serão provenientes da própria Autoridade Portuária, e não da União.

Já Tarcísio de Freitas disse, sem responder às críticas, que as questões políticas deveriam ser deixadas de lado, em prol dos "interesses do cidadão". "Acho que a gente está dando um exemplo. Acho que a gente tem que celebrar mesmo no dia de hoje aquilo que está acontecendo", disse, acrescentando que o projeto de construção do túnel estava em estudos há mais de 100 anos.

Conhecido por sempre bater o martelo com muita força durante os leilões na B3, Tarcísio repetiu o gesto no certame ocorrido hoje. Quando foi bater o martelo, Alckmin fez uma brincadeira e disse que não faria da mesma forma que o governador. “Eu, como sou anestesista, a mão tem que ser cuidadosa, não pode ser na força”, brincou, arrancando risos dos presentes.

Protesto de moradores

Durante o certame, moradores de uma comunidade de Santos fizeram um protesto do lado de fora e disseram estar preocupados com possíveis desapropriações para a construção do túnel.

Sobre o tema, o governador Tarcísio disse que o governo tem mantido diálogo com os moradores que serão afetados pela obra. “Os moradores não serão abandonados”, afirmou, ressaltando que o contrato prevê oferta de opções de moradia aos afetados.

“Ninguém vai ter uma casa pior, só vai ter uma casa igual, melhor, na mesma cidade, isso está garantido”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 6 horas

Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig

Segundo a autarquia, negócio não traz preocupações concorrenciais
Economia Há 7 horas

Grupo português vence leilão do túnel Santos-Guarujá

Obra é estimada em R$ 6,8 bilhões

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto

Tomate, carne, arroz e café ficaram mais baratos

 Fernando Gomes/Iniciativa Empresarial
Economia Há 8 horas

Café com Agro promove debate sobre inclusão e inovação

Evento, promovido pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e Sompo Seguros, reuniu especialistas para discutir riscos climáticos, diversid...
Economia Há 10 horas

Saiba como será a retirada de botijões pelo programa Gás do Povo

Distribuição para famílias de baixa renda começa em novembro

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
2.22 km/h Vento
92% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Domingo
20°
Segunda
23° 13°
Terça
20° 12°
Quarta
23°
Quinta
18° 13°
Últimas notícias
Habitação Há 53 minutos

Governador Eduardo Leite participa do lançamento do Projeto Terra - Eu sou Cohab
Política Há 53 minutos

"Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Economia Há 53 minutos

Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Educação Há 53 minutos

Youtuber é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores
Geral Há 4 horas

Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,10%
Euro
R$ 6,34 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 636,977,00 +0,27%
Ibovespa
142,640,14 pts 1.17%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6819 (05/09/25)
06
38
43
52
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2819 (05/09/25)
00
13
16
19
24
28
35
38
44
46
52
53
62
69
71
75
77
79
86
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2856 (05/09/25)
04
05
21
22
30
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias