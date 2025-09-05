Café com Agro promove debate sobre inclusão e inovação

A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, em parceria com a Sompo Seguros, realizou no último dia 29 de agosto, em São Paulo, o evento Café com Agro. O encontro reuniu especialistas e líderes de mercado para debater os principais desafios e tendências do agronegócio brasileiro, como riscos climáticos, diversidade, estratégia e transformação do setor.

O encontro aconteceu em um momento de expansão nacional. De acordo com cálculo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio registrou crescimento de 6,49% no primeiro trimestre de 2025. O dado reforça a importância de discutir, com profundidade, os caminhos para tornar o setor mais resiliente, inclusivo e inovador.

Segundo Raphael Vicente, diretor da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, a proposta do encontro foi criar um espaço de diálogo sobre os temas mais urgentes que impactam o presente e o futuro do agro.

"A importância de reunir esses temas em uma única discussão é mostrar que eles estão interligados", afirma.

Durante o evento, os participantes discutiram os impactos das mudanças climáticas sobre a produção agrícola e as oportunidades que surgem a partir da adoção de novas tecnologias. Entre os riscos apontados estão os eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes e ondas de calor, que afetam diretamente a produtividade e o ciclo de vida dos animais.

"A imprevisibilidade de chuvas e temperaturas também foi abordada, já que dificulta o planejamento de safra e o manejo de culturas, enquanto o aumento da temperatura pode favorecer a proliferação de pragas e doenças em novas regiões", conta Vicente.

Em outro momento, foram ressaltadas as oportunidades impulsionadas pela adoção de soluções como agricultura de precisão, uso de drones, biotecnologia e sistemas de irrigação inteligentes.

"Essas tecnologias aumentam a eficiência e a resiliência das operações", destaca o diretor. Ele afirma ainda que a diversidade não está dissociada do debate climático. "O racismo ambiental afeta de forma desproporcional as comunidades racializadas e periféricas", reforça.

No encontro, o executivo defendeu que a diversidade é um motor de inovação e crescimento e aproveitou para apresentar ações práticas que podem ser adotadas pelas empresas. Entre elas, estão programas de mentoria para talentos negros, metas de representatividade em cargos de liderança e diagnósticos internos para mapear a composição dos quadros funcionais.

"O Índice de Equidade Racial nas Empresas já realiza esse tipo de avaliação, permitindo que as organizações estabeleçam metas claras e mensuráveis para a inclusão", explica.

Especialistas trouxeram suas visões de mercado

O Café com Agro contou com a participação de nomes como José Ricardo Paulino, diretor de Planejamento Estratégico, Processos e Dados da Sompo Seguros, que abordou os desafios e oportunidades estratégicas do setor e a integração do ESG à cadeia do agro; Paulo Zanardi, diretor da GSS, que falou sobre o papel do setor privado na construção de um agro mais sustentável e inclusivo; e Dirceu Junior, sócio da PwC e líder da AgTech Innovation, que apresentou o papel da tecnologia e das startups na aceleração da inclusão e da sustentabilidade.

O evento foi estruturado em painéis temáticos que ofereceram aos participantes uma visão integrada sobre os desafios e oportunidades do agronegócio nacional. Empresas, cooperativas e produtores rurais puderam participar dos debates, que trouxeram insights sobre transformação digital, sustentabilidade e inclusão.

"A discussão sobre diversidade e inclusão foi crucial para aquelas que buscam fortalecer suas marcas e atrair uma força de trabalho mais diversa e qualificada", destaca Vicente.

A proposta da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial é garantir que a discussão sobre inclusão vá além do discurso, com foco em ações práticas e mensuráveis. Para o executivo, a grande característica do Café com Agro, em relação a outros fóruns, está na convergência de pautas.

"O evento não trata diversidade, riscos climáticos e inovação como temas isolados, mas como pilares interligados de um agronegócio mais resiliente e competitivo. É um evento que busca inspirar e capacitar, oferecendo ao público uma visão de futuro para o agronegócio que é, ao mesmo tempo, produtiva, justa e sustentável", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://iniciativaempresarial.com.br