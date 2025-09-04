Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo lança programa para distribuir gás a 15,5 milhões de famílias

Distribuição deve começar em 30 de outubro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/09/2025 às 15h19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quinta-feira (4), o programa Gás do Povo, que garantirá gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda. O programa substituirá o Auxílio Gás e deve atender cerca de 15,5 milhões de famílias.

Em evento na comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Lula assinou a medida provisória (MP) que cria o programa, a ser enviada para apreciação do Congresso Nacional. A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa ser votada pelos parlamentares em 120 dias para não perder a validade.

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro, sem atravessadores .

“Um botijão desse sai da Petrobras, com 13 quilos de gás, a R$ 37. Ele chega em muitos lugares a R$ 150, R$ 140, a R$ 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega”, disse Lula. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também participou do lançamento.

Em vez do benefício em dinheiro, com o novo programa, cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo federal. “A mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública”, destacou o governo.

No Brasil, cerca de 12 milhões de domicílios ainda utilizam lenha e gás de forma combinada para cozinhar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre esses, aproximadamente 5 milhões são famílias de baixa renda que recorrem à lenha devido ao impacto do valor do botijão no orçamento familiar.

Nesse sentido, o governo destaca que a política protege a saúde da população exposta à poluição pela queima de biomassa ou aos perigos do uso de álcool.

O programa será custeado integralmente com recursos públicos, sem necessidade de créditos extraorçamentários. Para este ano, já estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) mais de R$ 3,57 bilhões para a implementação do Gás do Povo. Para 2026, a previsão é de R$ 5,1 bilhões.

Funcionamento

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (hoje em R$ 759), com prioridade para aqueles que recebem o Bolsa Família . Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme a composição familiar: até três botijões para aquelas de dois integrantes; até quatro para as com três integrantes; e até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros.

Hoje, a Região Nordeste concentra o maior número de famílias contempladas. A estimativa é que mais de 7,1 milhões de famílias nordestinas sejam atendidas. Na sequência aparecem Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).

Região Famílias beneficiadas
Centro-Oeste889 mil
Nordeste7,1 milhões
Norte2,1 milhões
Sudeste4,4 milhões
Sul1,1 milhão

A previsão é que cerca de 65 milhões de botijões sejam distribuídos por ano .

A operacionalização do programa será feita de diversas formas:

  • Por meio de um aplicativo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico;
  • Com o cartão do próprio programa que será criado;
  • Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas;
  • Com o cartão do Bolsa Família.

A revenda participante deverá ter a identidade visual padronizada, com as informações do programa.

O valor a ser pago pelo botijão será definido de forma regionalizada pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A diferenciação do preço por unidade da federação considera as variações regionais e busca reduzir desigualdades.

“É importante destacar que o preço de referência não inclui o frete de entrega do gás de cozinha”, informou o governo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 17 minutos

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Mais de 622 mil veículos foram vendidos no país no mês de agosto
Economia Há 48 minutos

União Europeia reconhece o Brasil como livre de gripe aviária

Com isso, país poderá retomar exportações de frango para o bloco
Economia Há 1 hora

Balança comercial tem saldo positivo de US$ 6,1 bi em agosto

Exportações somaram US$ 29,861 bi e importações US$ 23,728 bi

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação

Empresas ficam proibidas de expandir as rotas conjuntas até decisão

 Foto: Divulgação
Economia Há 4 horas

Governo garante gás de graça para 15,5 milhões de famílias

Distribuição deve começar em 30 de outubro

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 12° Máx. 20°
16° Sensação
3.37 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Diretora da Controladoria-Geral da União detalha apuração sobre descontos indevidos feitos pelo INSS
Geral Há 1 minuto

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de combate ao câncer de pele entre pescadores e trabalhadores rurais
Senado Federal Há 15 minutos

À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Economia Há 15 minutos

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,09%
Euro
R$ 6,34 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 637,364,40 -1,49%
Ibovespa
140,993,25 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias