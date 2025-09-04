Quinta, 04 de Setembro de 2025
Vestibular FACERES 2026 será aplicado em oito cidades

Pela primeira vez, candidatos poderão realizar a prova de vestibular da Faculdade de Medicina FACERES em Araçatuba, Presidente Prudente, São Carlos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/09/2025 às 11h34
FACERES

A Faculdade de Medicina FACERES, de São José do Rio Preto (SP), anuncia a expansão de seu vestibular de Medicina 2026. Pela primeira vez, candidatos poderão realizar a prova em Araçatuba (SP), Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP) e Sinop (MT). Além dessas, o exame também será aplicado em São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG).

A abertura de novos polos busca facilitar o acesso de candidatos de diferentes regiões.

Com dedicação exclusiva à Medicina, a FACERES conquistou a nota máxima (5) no recredenciamento do Ministério da Educação (MEC) e obteve nota 4 no último ENADE, indicadores que confirmam a qualidade do ensino. A instituição também é acreditada pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (SAEME), promovido pela Associação Brasileira de Educação Médica em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a World Federation for Medical Education.

A faculdade é uma das primeiras escolas de medicina do Brasil a utilizar a realidade virtual ampliada para o estudo das áreas básicas (anatomia, fisiologia, etc.). Essa tecnologia avançada permite ao aluno acessar ambientes virtuais tridimensionais que simulam situações médicas reais, facilitando as correlações anátomo-clínicas. A FACERES incluiu na matriz curricular atividades de simulação com robôs de ginecologia e obstetrícia, pediatria e emergências clínicas. Os acadêmicos têm à disposição laboratório de discussão de casos clínicos padronizados.

A formação é enriquecida por programas como Iniciação Científica, atividades de extensão, pesquisa aplicada e capacitação na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Todos os formandos recebem gratuitamente certificações internacionais como parte do currículo, reconhecidas mundialmente pela American Heart Association e pelo Colégio Americano de Cirurgiões: BLS (Suporte Básico de Vida), ACLS (Urgências em Cardiologia), PALS (Urgências em Pediatria) e ATLS (Atendimento ao Trauma).

A instituição conta com um centro de treinamento em urgência e capacitação em trauma, além de um dos maiores centros de simulação médica do Brasil. Dispõe também de biblioteca física com mais de 25 mil títulos e biblioteca digital com mais de 12 mil e-books.

São José do Rio Preto: polo estratégico da saúde

Sede da FACERES, São José do Rio Preto é reconhecida como referência em saúde no interior paulista. De acordo com o estudo Desafios da Gestão Municipal”, elaborado pela Macroplan, o município foi eleito a 3ª melhor cidade para se viver no Brasil entre as 100 maiores, com destaque para os avanços em saúde, saneamento, educação e segurança. A cidade ainda concentra hospitais, unidades de pronto atendimento e serviços especializados, além de oferecer qualidade de vida elevada e localização estratégica, com fácil acesso a diferentes regiões.

Vestibular FACERES 2026

  • Inscrições: até 24 de outubro de 2025
  • Data da prova: 1º de novembro de 2025
  • Locais de aplicação: São José do Rio Preto (SP), Araçatuba (SP), Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Uberlândia (MG) e Sinop (MT)
  • Vagas: 60
  • Formato: 60 questões objetivas de múltipla escolha + redação
  • Inscrições pelo site da instituição: https://faceres.com.br/cursos/medicina/vestibular


