TCE e Câmara aprovam contas de 2022 do ex-prefeito de Miraguaí

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) aprovou, em sessão de julgamento, as contas anuais do exercício de 2022 do ex-prefeito de Miraguaí, Valdelirio Pretto da Silva, o Pretinho. A decisão já foi publicada pelo órgão estadual.

Conforme determina a legislação, todo gestor municipal deve anualmente prestar contas ao TCE, que realiza análise técnica, solicita esclarecimentos quando necessário e emite parecer conclusivo, também com manifestação do Ministério Público de Contas, antes do julgamento final.

Após esse trâmite, as contas de Pretinho foram consideradas regulares, atestando a legalidade e a transparência dos atos administrativos de sua gestão.

Na segunda-feira (1º/09), a Câmara de Vereadores de Miraguaí também aprovou as contas referentes ao exercício de 2022, acompanhando o parecer favorável do Tribunal de Contas.

Para o ex-prefeito, a aprovação reafirma o compromisso de sua administração com o desenvolvimento do município e o bem-estar da comunidade miraguaiense.