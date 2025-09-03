Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0

Projetos terão que beneficiar micro, pequenas e médias empresas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/09/2025 às 15h34

Empresas inovadoras vão receber aporte de R$ 56 milhões para desenvolver soluções da chamada indústria 4.0 para micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs). Os recursos são originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, consiste na aplicação de tecnologias digitais avançadas para aumentar a produtividade de fábricas, tornando-as mais inteligentes e conectadas . Dentro desse conceito estão atividades como:

  • Inteligência artificial (IA)
  • Internet das coisas (IoT)
  • Big data (complexos bancos de dados)
  • Computação na nuvem
  • Robôs autônomos e colaborativos
  • Cibersegurança
  • Realidade virtual e aumentada
  • Veículos automaticamente guiados (AGV)
  • Comunicação entre máquinas (M2M)

O investimento é não reembolsável, ou seja, não é empréstimo . Empresas inovadoras interessadas em participar da concorrência pública precisam se inscrever, até 12 de setembro, por meio da plataforma do Senai .

Serão selecionadas até 100 propostas. Os projetos voltados para aumentar a produtividade das indústrias precisarão ser testados em ambiente real de produção, em pelo menos 12 MPMEs.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Competitividade

De acordo com o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, a iniciativa é uma das principais estratégias nacionais para “acelerar a digitalização das indústrias brasileiras”.

O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, classifica o investimento como “fundamental para a competitividade da indústria nacional”.

Os recursos disponibilizados fazem parte do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do governo federal para avanço da produtividade e competitividade das MPMEs .

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e executado em parceria com o Senai, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), além do BNDES, vinculado ao Mdic.

O Senai e o Sebrae são instituições que fazem parte do Sistema S , financiado pela contribuição que incide sobre a folha de pagamento das empresas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Frepik IA
Economia Há 3 horas

Doença grave dá isenção de IR a aposentados e pensionistas

A lei prevê isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas acometidos por doenças graves, mas o benefício muitas vezes é negado na via...
Economia Há 16 horas

Concurso 2.909 da Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 33 milhões

Dezenas sorteadas foram: 08 - 21 - 31 - 41 - 53 - 58
Economia Há 20 horas

Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

Produtos são usados na fabricação de ração animal e pet food

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 20 horas

Pagamentos com cartão estão indisponíveis para serviços dos Correios

Postagens pelo site e aplicativo também estão não estão disponíveis

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 23 horas

Conab anuncia R$ 300 milhões para produtores de arroz na safra 2025/26

Adesão a programa garante venda do produto ao governo por valor fixado

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
4.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 1 minuto

Veja principais pontos citados pela defesa dos réus da trama golpista
Câmara Há 1 minuto

Câmara inicia sessão de votações; acompanhe
Economia Há 1 minuto

BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0
Tecnologia Há 16 minutos

Dinamize inaugura filial em Minas Gerais para dobrar base de clientes
Senado Federal Há 16 minutos

Moro afirma que Senado preserva essência da Lei da Ficha Limpa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,18%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,105,61 +0,93%
Ibovespa
139,703,45 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias