Cavaleiros com a Chama Crioula chegam a Humaitá nesta quinta (04).

A cavalgada que traz a Chama Crioula para a região está próxima de Humaitá. Após pernoitar em Coronel Bicaco e Sede Nova, a comitiva segue na manhã desta quinta-feira (4) rumo ao destino final. A chegada está prevista para as 9h, com desfile pelo centro e recepção em frente à prefeitura.

A chama ficará guardada na propriedade do tradicionalista Hélio Schuster, homenageado da 20ª Região Tradicionalista, até sexta-feira (5), quando ocorre o ato oficial de acendimento regional. A solenidade será às 17h, com geração da chama e fusão com a centelha trazida de Caxias do Sul.

A programação também marca os 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha e o cinquentenário da 20ª RT, incluindo fandango gratuito com Marcelo Teixeira e Grupo.

Nos dias 5 e 6 de setembro são esperados cerca de 700 cavaleiros em Humaitá para receber a centelha e levá-la aos CTGs da região, abrindo a Semana Farroupilha.

