Três Passos prepara 7º Festival de Cinema para novembro de 2025

O município de Três Passos já vive a expectativa do 7º Festival de Cinema, que acontecerá de 04 a 08 de novembro de 2025. O evento se consolida como um espaço cultural voltado à preservação da memória, fortalecimento da identidade local e promoção do desenvolvimento da região.

A programação foi pensada para estudantes e comunidade em geral, incluindo a estreia do teaser oficial, exibição de curtas nacionais premiados ou selecionados em edições anteriores, além de bate-papos com convidados. A entrada e a pipoca serão gratuitas, reforçando o caráter democrático da iniciativa.

Ao todo, 450 filmes foram inscritos, incluindo produções escolares que terão exibição especial. Da mostra competitiva, cerca de 50 obras serão apresentadas ao público. O festival mantém suas marcas históricas, como o voluntariado, a participação de empresas e instituições e o envolvimento do setor educacional, representado pela SMEC e pela 21ª CRE.

Na manhã desta quarta-feira, estiveram nos estúdios da Rádio Província FM os organizadores Juarez Braga Zamberlan, Clóvis Baraldi Machado e Carlos Roberto Grun, reforçando o convite para que a população da região participe dessa grande celebração do cinema.