Três Passos prepara 7º Festival de Cinema para novembro de 2025

Ao todo, 450 filmes foram inscritos, incluindo produções escolares que terão exibição especial. Da mostra competitiva, cerca de 50 obras serão apresentadas ao público.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
03/09/2025 às 10h18 Atualizada em 03/09/2025 às 10h55
Foto: Juarez Braga Zamberlan, Clóvis Baraldi Machado, Carlos Roberto Grun e Jornalista Jalmo Fornari

O município de Três Passos já vive a expectativa do 7º Festival de Cinema, que acontecerá de 04 a 08 de novembro de 2025. O evento se consolida como um espaço cultural voltado à preservação da memória, fortalecimento da identidade local e promoção do desenvolvimento da região.

A programação foi pensada para estudantes e comunidade em geral, incluindo a estreia do teaser oficial, exibição de curtas nacionais premiados ou selecionados em edições anteriores, além de bate-papos com convidados. A entrada e a pipoca serão gratuitas, reforçando o caráter democrático da iniciativa.

Ao todo, 450 filmes foram inscritos, incluindo produções escolares que terão exibição especial. Da mostra competitiva, cerca de 50 obras serão apresentadas ao público. O festival mantém suas marcas históricas, como o voluntariado, a participação de empresas e instituições e o envolvimento do setor educacional, representado pela SMEC e pela 21ª CRE.

Na manhã desta quarta-feira, estiveram nos estúdios da Rádio Província FM os organizadores Juarez Braga Zamberlan, Clóvis Baraldi Machado e Carlos Roberto Grun, reforçando o convite para que a população da região participe dessa grande celebração do cinema.

(Foto: Reprodução)
